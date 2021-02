Wie das NTM während Corona neue Mitglieder besetzt

Thomas Hermann war „das Ohr des Intendanten“. Schon in seiner Zeit am Passauer Theater diente er als Ratgeber in Sachen Sängerauswahl. Dabei saß er lange Jahre im Orchestergraben, als Flötist. Das sei aber „die ideale Stimmschule“ gewesen, sagt er dieser Redaktion am Telefon: Im Graben lenke keine bunte, turbulente Inszenierung von der musikalischen Performance ab, der eigenen wie der der

...