Unverwüstlich: Seine 62 Jahre hörte man Jimmy Barnes in Bensheim nie an. © Neu

Was für eine große Nummer dieser Jimmy Barnes in seiner Heimat Australien ist, erkennt man daran, wie heftig seine Landsleute im ausverkauften Musiktheater Rex auf bestimmte Songs reagieren: Die Ballade „Flame Trees“, eine Art zweite Nationalhymne des Fünften Kontinents, „Merry-Go Round“, vor allem „Khe Sanh“ und „Goodbye (Astrid Goodbye)“ werden von den „Aussies“ im vollgepackten Bensheimer Rock-Club mitgesungen, als gäbe es kein Morgen. Sie stammen von Barnes’ einstiger Band Cold Chisel, die es bis in die 80er Jahre fast mit AC/DC, auf jeden Fall aber mit INXS oder Midnight Oil aufnehmen konnte.

Die deutschen Fans feiern eher die frühen Nummern aus der Solokarriere des 62-Jährigen: „Seven Days“, „Working Class Man“ oder die soulige Ballade „Too Much Ain’t Enough Love“. Dem Hauptdarsteller hört man seine 62 Jahre nie an, obwohl er lange Zeit drei Whiskyflaschen pro Tag verbraucht haben soll. Er singt, röhrt und kreischt, wie man es sich von einem Hardrock-Sänger kaum besser wünschen kann. Da der normalerweise exzellente Sound im Rex dieses Mal etwas grell ausfällt, finden einige Zuschauer diese Intensität aber auch etwas anstrengend.

Familienbetrieb als Band

Zumal auch die Band so druckvoll aufs Gas drückt wie eine Dampfwalze. Dabei handelt es sich um eine Art Familienbetrieb: Barnes’ Sohn Jacky prügelt den Trommelfellen virtuos die Seele aus dem Leib. Tochter Mahalia singt im starken dreiköpfigen Chor. Und nagelt mit der Stimmgewalt ihrer Soul-Namenspatronin Jackson die rasante Ike-und-Tina-Turner-Version von „Proud Mary“ in den Rock-Orbit. Ihr Mann glänzt am Bass. Jimmy Barnes’ auch solo erfolgreicher Schwager Johnny Diesel spielt im Dienst der Songs, aber auch als Solist eine grandiose Gitarre. Bei einer überwältigend authentischen Version des AC/DC-Klassikers „High Voltage“ in der Zugabe wird auch klar, warum dieser Frontmann für viele Fans die Wunschbesetzung als Nachfolger von Sänger Bon Scott (1946-1980) bei der Band um Angus Young war – und ist. Ein hochklassiges, exklusives Konzert, zehn Jahre nach der letzten Deutschland-Tour der australischen Rock-Ikone. jpk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018