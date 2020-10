Wie halten wir es mit der Haltung, Thea Dorn und Michael Busch?

Zwei Aufreger bewegen derzeit die Literaturszene. Sie sind symptomatisch für die Entwicklung des Literaturmarkts, indem sie das Selbstverständnis von Autoren, Verlagen und Buchhandel unmittelbar betreffen. Wie gerne hätte man darüber auf der Buchmesse diskutiert.

Fall 1: Monika Maron und der S. Fischer-Verlag

Monika Maron, seit rund vierzig Jahren beim renommierten S. Fischer-Verlag unter Vertrag, entschließt sich, neben laufenden Projekten bei Fischer einen Essay-Band bei einem, vorsichtig ausgedrückt, rechtslastigen Verlag zu veröffentlichen, welcher wiederum eng mit einem vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuften Kooperationspartner zusammenarbeitet (wir berichteten). Der Fischer-Verlag erklärte daraufhin, keine neuen Projekte mehr mit Monika Maron umzusetzen. Geht man davon aus, dass Verlage generell, und der S. Fischer-Verlag im Speziellen, eine Haltung bezüglich ihres Verlagsprogramms und eine Erwartungshaltung gegenüber ihren Autoren haben, ist dies ein nachvollziehbarer, wenn nicht zwangsläufiger Schritt. Wer aus der Verlagswelt wollte hier widersprechen. Welche Autorin, welcher Autor, die ihren Verlag als Partner wertschätzen, würde so agieren wie Monika Maron und von seinem „Haus-Verlag“ gleichzeitig ein demütiges „weiter so“ erwarten. Trotzdem betreiben Einzelne aus der Literaturszene eine Skandalisierung. So fragt sich etwa Thea Dorn, „wie in einem solchen Klima Literatur und Kunst noch gedeihen sollen“. Neben der maßlosen Übertreibung reibt man sich die Augen über die tollkühne Verdrehung von Ursache und Wirkung klimatischer Verhältnisse. Und zudem: Der Verlag lediglich als stiller Dulder der Eskapaden einer Autorin und Erfüllungsgehilfe für die Herstellung und den Vertrieb ihrer Bücher??

Welch verkürztes Bild vermittelt Thea Dorn über die klassische Autor-Verlag-Beziehung, die durch ein gemeinsames Wirken für ein Werk, nicht zuletzt im Lektorat, geprägt ist, das gegenseitiges Vertrauen voraussetzt! Durs Grünbein lässt hören, dass „wir“ wieder lernen müssten, „über Texte zu reden, nicht über Haltungen“. Die Haltung als solche wird somit schlichtweg bagatellisiert. Die Konsequenz für die Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Autor und Verlag: Anstelle eines gemeinsamen Bemühens um gute und erfolgreiche Buchprojekte träte der Verlag zurück in die Beliebigkeit und freiwillige Haltungslosigkeit. Wäre dies ein adäquater Beitrag, um die von Thea Dorn zu Recht bedauerte „immer krassere Polarisierung der Gesellschaft“ aufzuhalten? Aufhalten durch Ent-Haltung? Das Gegenteil dürfte der Fall sein.

Fall 2: Thalia und die China-Connection

In Regalen einiger Thalia-Buchhandlungen finden sich seit einiger Zeit außergewöhnlich viele China-Titel. Thalia hat einmal mehr Regalflächen an Buchanbieter verkauft, nur diesmal nicht an Verlage (für viele ohnehin ein buchhändlerischer Sündenfall), sondern an einen chinesischen Staatskonzern. Wie äußert sich Thalia-Chef Michael Busch dazu? Im Spiegel-Interview proklamiert er auf kritische Nachfrage allen Ernstes: „Ein mündiger Leser darf sich selbst ein Bild machen.“ Man wolle lediglich ein möglichst breites Spektrum an Meinungen abbilden. Dass man dieses Spektrum durch Bücher anreichert, die ihre Regalpräsenz allein dem Werbe- und inzwischen Propagandabudget ihrer Anbieter verdanken, bereite ihm dabei keine Probleme, vielmehr wolle er den „Test sicher anderthalb Jahre weiterführen, um die Reaktion der Kunden vernünftig einschätzen zu können“.

Wer so argumentiert, beschreibt die Verweigerung seiner zentralen Aufgabe als Buchhändler, indem er die Zusammensetzung des Sortiments, rein wirtschaftlichen Erwägungen folgend, an Dritte delegiert. Die Chance des stationären Buchhandels ist und bleibt jedoch das Vertrauen und im Idealfall die Beziehung zwischen Kunde und Buchhändler. Was dieses auf Ehrlichkeit und Kompetenz gegründete Vertrauen wert ist, zeigt sich derzeit in vielen inhabergeführten Buchläden, die von ihren Kunden gerade in der Krise nicht nur wertgeschätzt, sondern auch aktiv durch bewusstes Einkaufsverhalten unterstützt werden. Haltung zahlt sich eben doch aus, und zwar weit über Heller, Pfennig und Euro hinaus. Diese Erkenntnis ist nicht neu, wird aber dort, wo allein der Geldwert im Vordergrund steht, gerne dramatisch unterschätzt. Zuweilen so dramatisch, dass der freiwilligen Selbstaufgabe einer Werteorientierung der unfreiwillige Verlust der monetären Restwerte folgt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020