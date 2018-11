Die Premiere von „Pension Schöller“ findet am 24. November um 19.30 Uhr im Großen Haus des Theaters Heilbronn statt. „Pension Schöller“ ist eine Komödie von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby. Theaterfrühstück hierzu ist am 18. November, um 11 Uhr im oberen Foyer.

Eigentlich sollte es nur eine kleine, einmal gespielte Posse zur Eröffnung der Faschingszeit 1890 in Mainz werden. Doch die „Pension Schöller“ wurde ein so großer Erfolg, dass der Schwank nach Berlin transferiert und auch dort gespielt wurde und schließlich von da aus seinen Siegeszug über die Bühnen des Landes hielt. Bis heute lachen Generationen über diesen Komödienklassiker, in dem die Autoren Carl Laufs und Wilhelm Jacoby eine feingeölte Slapstickmaschinerie mit überbordend anarchischem Humor in Gang setzen. Dieser Wahnsinn mit Methode, die schräge Überzeichnung der Charaktere bietet Schauspielerfutter vom Feinsten.

Nicht zuletzt deshalb steht das Stück auch heute auf vielen Bühnen auf dem Spielplan. In Heilbronn hat die „Pension Schöller“ am 24. November Premiere im Großen Haus. Regie führt Alexander Marusch, der zum ersten Mal in Heilbronn arbeitet. Zusammen mit seinem Ausstatter Gregor Sturm baut er ein altes Berliner Caféhaus auf die Bühne, die „Pension Schöller“.

Philipp Klapproth, wohlhabender Gutshofbesitzer aus Kyritz an der Knatter, möchte sein Geld sinnvoll investieren und ein Nervensanatorium gründen. „Das ist eine Sache mit Zukunft. Da steckt Geld drin. Bald wird es nur noch Verrückte und Alte geben.“ Jetzt ist er in Berlin, um solche Häuser zu sehen. Er hat von Soireen in derartigen Etablissements gehört, die sagenhaft lustig gewesen sein sollen. Sein Neffe Alfred soll ihm zu so einer Gesellschaft Zutritt verschaffen – gegen eine dringend benötigte Finanzspritze. Aber Alfred ist ratlos. Wie kommt man in ein Irrenhaus hinein? Und wenn man erst einmal drin ist, wie wieder heraus?

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018