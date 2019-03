Wie Vergangenes gegenwärtig wird

Ursula Krechel stellt am Mittwoch, 27. März, im Rahmen der Reihe „Literatur im Schloss“ ihrem neuen Roman „Geisterbahn“ vor. Die Veranstaltung im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim beginnt um 19.30 Uhr.

Fast ein Jahrhundert umspannt der Bogen dieses Romans, mit dem Ursula Krechel fortsetzt, was sie, vielfach ausgezeichnet und gefeiert, mit „Shanghai fern von wo“ und „Landgericht“ begonnen hat. „Geisterbahn“ erzählt die Geschichte einer deutschen Familie, der Dorns. Als Sinti sind sie infolge der mörderischen Politik des NS-Regimes organisierter Willkür ausgesetzt: Sterilisation, Verschleppung, Zwangsarbeit.

Am Ende des Krieges, das weitgehend bruchlos in den Anfang der Bundesrepublik übergeht, haben sie den Großteil ihrer Familie, ihre Existenzgrundlage, jedes Vertrauen in Nachbarn und Institutionen verloren. Anna, das jüngste der Kinder, sitzt mit den Kindern anderer Eltern in einer Klasse. Wer wie überlebt hat, aus Zufall oder durch Geschick, danach fragt keiner. Sie teilen vieles, nur nicht die Geister der Vergangenheit.

Mit großer Kunstfertigkeit und sprachlicher Eleganz erzählt die 1947 in Trier geborene Ursula Krechel davon, wie sich Geschichte in den Brüchen und Verheerungen spiegelt, die den Lebensgeschichten einzelner eingeschrieben sind. Auf einzigartige Weise schafft sie eine atmosphärische Dichte, in der vermeintlich Vergangenes auf bewegende und bedrängende Weise gegenwärtig wird.

Ursula Krechels 2012 erschienener Roman „Landgericht“ wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und fürs Fernsehen 2017 verfilmt. Bei „Literatur im Schloss“ wird sich die Berliner Literaturkritikerin Maike Albath mit Ursula Krechel über ihr Werk und das neue Buch „Geisterbahn“ unterhalten. lis

Karten für die Lesung mit Ursula Krechel am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr bei „Literatur im Schloss“ in Bad mergentheim sind wie üblich (vergünstigt) im Vorverkauf bei der mitveranstaltenden Buchhandlung Moritz und Lux in Bad Mergentheim (07931/51088) und Lauda sowie an der Kasse des Deutschordensmuseums erhältlich.

