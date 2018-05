Wiedersehen mit den alten Lieblingswerken

Anzeige

Ankäufe aller Epochen

Sie zeigt stets, welche Werke damals angekauft worden sind oder spätere Ankäufe inspirierten, setzt den alten Werken zudem als punktuellen Kontrast auch wenige zeitgenössische Positionen gegenüber. „Es sind teils Stücke, die so noch nie oder schon lange nicht mehr zu sehen waren, die gründlich restauriert worden sind“, erläutert Herold.

Die alte Rheinbrücke von Ludwigshafen aus, dahinter die Jesuitenkirche – auf dieses Bild fällt der erste Blick. Es stammt von Xaver Fuhr, jenem Maler, nach dem die Straße beim Maimarktgelände benannt ist. In der Nähe hängt sein „Gummibaum“. Stillleben, Porträts, Landschaften – was heute viele Betrachter als „schön“ empfinden, war zur Entstehungszeit, in den 1920er Jahren, gar nicht unumstritten, galt mal als viel zu idyllisch, dann wieder als zu sozialkritisch.

„Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus“ hieß die Sonderschau, die Kunsthallen-Direktor Gustav Hartlaub 1925 mit 32 Künstlern initiierte. Mit dem Ausstellungstitel schrieb er Kunstgeschichte, prägte den Namen der Stilrichtung – was noch heute weltweit unter Kennern und in Lexika mit Mannheim verbunden wird.

Abstrakte Malerei

Mitte der 1950er Jahre ist es dann Direktor Heinz Fuchs, der spürt, dass eine neue Form der abstrakten Darstellung entsteht – und der sich an die Spitze der Bewegung setzt. „Eine neue Richtung in der Malerei“ nannte er 1957 die Ausstellung mit 19 jungen deutschen Künstlern, die das taten, was man später unter dem Begriff der „abstrakten Malerei“ fasst. Da darf eine Arbeit des Mannheimers Rudi Baerwind nicht fehlen.

Und auch im dritten Kapitel begegnet man einem Mannheimer: Walter Stallwitz. Gegenüber hängt Joseph Beuys’ „Filzanzug“, und Heinz Fuchs scheint dazu zu lächeln – wenn man das den nur angedeuteten Zügen seines Selbstbildnisses entnehmen kann, das er aus Draht schuf. Denn Fuchs war es auch, der 1975 den Anstoß zur dritten großen, wichtigen Sonderschau in der Geschichte gab, an die Herold erinnert: „Der ausgesparte Mensch“.

Fuchs erkannte den damals neuen Trend, dass sich Kunst mit Menschen befasst, sie aber in dem Werk fehlen, weil der Filzanzug eben leer ist, weil statt einer Person nur Schatten zu sehen sind. Dass Menschen verschwinden, dass man sie verschwinden lässt oder ihre Bedürfnisse ignoriert – das ist aber keinesfalls Geschichte, sondern soll auch heute noch vorkommen.

