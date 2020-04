"Paula, Sie sehen heute aber müde aus. Jaja, der Krieg zehrt an uns allen." Die alte Dame setzte mit ihren drei verhutzelten Äpfeln und dem Tomatenpflänzchen zum Gehen an. Wenn sie wüsste, was ich heute Nacht erlebt hatte.

Was war ich dankbar, dass wir bei Franzi untergekommen waren. Sie hatte eine kleine Gärtnerei etwas außerhalb von Wien. Wie selbstverständlich hatte sie uns nach unserer Flucht aufgenommen. Gärtnerei - ich dachte immer, hier würden prächtige Blumensträuße gebunden, ein Meer von bunten Blüten aller nur erdenklicher Farben würde in den Glashäusern stehen, Gewächse aus fernen Ländern. Ach - eigentlich regnete es in meinen Träumen pastellfarbene Rosenblätter in Franzis Gärtnerei.

Mein Mann war seit zwei Jahren im Krieg ­­­- irgendwo. Keine Ahnung, wo irgendwo war. Ich hatte unseren Hof, so gut es ging, über die Runden gebracht. Aber als die Besatzer bei uns einzogen, wurde alles anders. Eine von deren Frauen sagte zu mir: „Es kommt die Zeit, da werden wir aus Euren Häusern schauen". Ich glaubte nicht daran - aber als ich aus meinem eigenen Schlafzimmer ausziehen musste und diese Frau an meinem Esstisch saß und mit meinem Hochzeitsgeschirr aß, musste ich mit Tränen in den Augen erkennen, dass ich alles verlieren würde. Kurz darauf mussten wir unseren Besitz verlassen. Was wir am Leib trugen sowie das, was wir tragen konnten, durften wir mitnehmen. Gerlinde war acht und schmächtig - ich hatte ihr so viele Schichten ihres Kleiderschrankes angezogen, dass sie fast nicht mehr laufen konnte. Sie weinte bitterlich, als ich ihr erklärte, dass sie nur einen ihrer geliebten Teddybären mitnehmen konnte. Christa, die sonst immer schmollte, wenn ich ihr vorschreiben wollte, was sie anzuziehen hatte, trug wortlos mehrere Schichten Unterwäsche. Und nur Kleider von mir, da sie ja aus den ihren schnell entwachsen würde. Ich war so stolz auf meine Große. Mit ihren elf Jahren ertrug sie alles mit Fassung. Den schweren Rucksack musste ich ihr auch noch zumuten. Ich selbst hatte mir das Silberbesteck meiner Großmutter in den Winterrock genäht in der Hoffnung, dass ich wenigstens das heil mit in unsere neue Zukunft bringen würde. Es war so schwer zu entscheiden. Was hätte mein Mann Karl mitgenommen ? Was hätte Mutter gesagt, was wichtig wäre? Zusammengepfercht saßen wir in den Zügen wie Mastvieh. Über viele Umwege durften wir doch noch nach Wien einreisen, weil wir nachweislich Verwandte dort hatten. Letztendlich war Franzi froh, dass wir kamen. Sie konnte Unterstützung in der Gärtnerei gebrauchen. Zum einen musste sie das Grünzeug hegen und pflegen. Zum anderen auch vor Dieben schützen. Sie war allein, ihr Mann war schon früh gestorben. In der Zeit von Hunger und Armut konnten es sich die Menschen leisten, sich mit Diebstahl vor dem Herrn zu versündigen. Jede Nacht saßen wir abwechselnd wach und streiften durch die mit Fackeln beleuchteten Gewächshäuser, um jeglichen Eindringlich fernzuhalten. Es gelang nicht immer. Aber meine Sorge galt mehr meinem Leben und meiner Unversehrtheit als dem Gemüse. Wir hörten ja immer wieder hinter vorgehaltener Hand, was mit Frauen, Mädchen passierte. Ich ging auch nie ohne die Mistgabel zur Abwehr in unsere Kammer. Wenn die Sonne aufging, war ich heilfroh, dass ich die Nacht wieder unversehrt überstanden hatte und dankte Gott dafür (und entschuldigte mich sofort, dass ich ihn des Nachts beschuldigte hatte, für meine Situation verantwortlich zu sein). Dann kam diese eine Nacht, die mir zeitlebens im Gedächtnis blieb.

Die letzten Tage schon sah ich an der Straße auffällig oft einen russischen Soldaten scheinbar ziellos vorbeistreifen. Schäbig die Uniform, vom Hunger gezeichnet. Ein großer Mann, der uns durch die Scheiben des Verkaufsraums anstierte und uns auszukundschaften versuchte. Ich wollte mir nicht ausmalen, wie er uns des nachts überfallen und überwältigen würde. Eines Tages trat er durch die Türe, kam auf mich zu und sagte etwas. Ich konnte keines seiner Worte verstehen. In meinem Rock hatte ich auch tagsüber ein Messer, für alle Fälle, das ich nun fest umklammerte. Er bedeutete mit einer Handbewegung an seinen Mund, ob er etwas zu essen haben könne. Franzi blieb ruhig und gab ihm ein paar Äpfel und eine Gurke. "Wir müssen uns gut mit ihnen stellen" sagte sie. Mit einem aufgesetzten Lächeln erklärte ich sie für verrückt. Essen war knapp. Jeder sparte sich vom Mund ab. Das Einzige, was es zurzeit in der Gärtnerei zu essen gab, waren alte Äpfel, ein paar mickrige Gurken, die mit uns ums Überleben kämpften, und Paprika - jede Menge Paprika. Keiner kaufte Blumen - daher hatte Franzi kleine Töpfchen mit Erntepflanzen gezogen und Gemüse dort angebaut, wo sonst wohl Blumen wuchsen. Mit dem bisschen Geld, das Franzi einnahm, konnte sie uns gerade so durchfüttern. Satt waren wir nie. Wann ich das letzte Mal Fleisch gesehen hatte - ich wusste es nicht. Der Hunger war unser ständiger Begleiter.

Der Soldat breitete die Arme aus und fragte: „Kein Mann? Nur Frau und Kind?" Dabei deutete er auf meine Elfjährige. Mir gefror das Blut in den Adern. Wir reagierten nicht, was ihm wahrscheinlich Antwort genug war. Heute Nacht würde ich das Messer bei mir tragen und im Zimmer von Gerlinde und Christa das Licht gar nicht erst anmachen. Meiner verängstigten Christa würde ich ebenfalls ein Messer geben.

Die Kirchturmuhr hatte Mitternacht geschlagen. Ich saß seit zwei Stunden angespannt auf meinem Schemel im Freien, es war kalt für Anfang April. Christa würde bald zwölf, sie arbeitete in der Gärtnerei, anstatt zur Schule zu gehen, mein Mann war nirgends ausfindig zu machen, tot oder lebendig, meine Mutter war zu meiner Tante geflohen, ich hatte schon seit Wochen nichts mehr von ihr gehört, und wahrscheinlich fiel ich meiner Cousine zur Last. Ich fing, wie so oft des Nachts, an zu weinen.

Dann hörte ich ein Rascheln - dort von drüben links an der Ecke. Oh Gott - jetzt war ich dran. Ich hörte leises Schimpfen in russischer Sprache. Ich umklammerte den Stiel meiner Mistgabel so fest, dass es mir fast wehtat. Glaubst du dumme Pute wirklich, dass du mit der Gabel auf einen Menschen einstechen kannst! Mir wurde schwindelig, als ich die Umrisse einer Person durch die Hecke schleichen sah. Wann sollte ich angreifen? Sollte ich überhaupt angreifen? Sollte ich mich verstecken? Sollte ich Lärm machen? Herrje, was war denn richtig? Dann hörte ich ein ... Quieken. Ein Quiecken? Das passte so gar nicht in diese Situation. Der Mann stand mit dem Rücken zu mir und zerrte an etwas. Im Dunkeln konnte ich es nicht genau erkennen. Er arbeitete sich langsam näher. Dann drehte er sich um und sah mich an. Der Moment dauerte eine Ewigkeit. Es war der Soldat, dem Franzi die Äpfel und die Gurke geschenkt hatte. Was er hinter sich herschleifte, war ein Schwein. Woher hatte er ein Schwein? Oder vielmehr: Was machte er mit einem Schwein in unserer Gärtnerei? Ich verstand nicht. Er bedeutete mit seinen Fingern von seinem Bauch zu seinem Mund - Essen, Hunger! Dann hob er seinen Zeigefinger an den Mund. Herrje! Er hatte das Schwein gestohlen. Ich war verwirrt. In meinem Kopf brodelte es. Schwein, Fleisch, Wurst, Essen - satt! Ich rannte die Treppe nach oben und weckte Franzi, dann zerrte ich meine Kinder aus dem Bett und befahl ihnen, sich anzuziehen und unter den großen Herden in der Gärtnerei Feuer zu machen. Franzi war geschockt, als sie den Soldaten mit dem Schwein sah. „Der Herr wird uns bestrafen!", flüsterte sie. „Ihn schickt der Himmel!", erwiderte ich. Franzi drehte sich um lief in die Küche. Mit dem ersten von vier großen Einkochtöpfen kam sie zurück. Der Soldat stach das Schwein. Groß war es nicht - aber es würde uns lange satt machen. Das Entweiden des Tieres war eine Schweinerei, und ich musste an mich halten, um dem Soldaten nicht vor die Füße zu brechen. Meine Mädchen hatte ich angewiesen, ein tiefes Loch auf der Wiese hinter der Gärtnerei zu graben. Hierin würden wir die Überreste verbrennen und vergraben. Im fahlen Licht mehrerer kleiner Feuerschalen schnitten wir das Fleisch und kochten es ein - zum Räuchern legten wir drei große Stücke in Salz und Gewürze ein. Irgendwie würden wir das schon haltbar kriegen. Ansonsten würden wir es an vertrauensvolle Leute verkaufen. Zum Wurstmachen blieb keine Zeit. Franzis Sammelsucht sei Dank hatten wir viele Gläser und Dosen, die wir verwenden konnten. Als die Sonne sich ankündigte, blickte der Soldat nervös um sich - wir verstanden. Wir mussten aufhören, alles säubern. Mit Spiritus und Benzin übergoss ich bei Sonnenaufgang die Eingeweide und Knochen und zündete alles an. So würden keine Tiere kommen und graben. Der Soldat verabschiedete sich wortlos. Franzi öffnete die großen Fenster zur Rückseite des Gebäudes und lüftete. Wir gingen in unsere Kammern, zogen uns um und machten uns, so gut es ging, frisch.

Zwei Wochen lang kam der Soldat und holte seine Tüte mit "Äpfeln" und einem Glas Fleisch darin versteckt. Danach kam er nicht mehr. Was aus ihm geworden ist, kann ich nicht sagen - aber ich werde ihm zeitlebens dankbar sein.