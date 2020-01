Wieselflink und witzig

Stefan Danziger, geboren 1983, gehört oder zählt sich offiziell zur Gattung der „stand-up comedians“, doch kann man ihn ebenso gut als klassischen Kabarettisten ansprechen.

Der aus Dresden (damals noch DDR) stammende Wahlberliner, der unlängst im nicht ausverkauften, aber gut besuchten „Engelsaal“ des Tauberbischofsheimer Kunstvereins erfolgreich debütierte, gibt zwar auch mimisch und gestisch den beweglichen Bühnenkasper, doch sein Hauptmedium ist nun einmal die Sprache – genauer die Sprache der Berliner, wie sie sich im Laufe von vielleicht zwei- oder drei Jahrhunderten herausgebildet hat, die deutsche Großstadtsprache schlechthin, wach, kühl und trocken, manchmal auch nassforsch, witzig, manchmal auch flachwitzig, bissig und vor allem schnell – eben die traditionelle Sprache des deutschen Kabaretts, womit nichts gegen die Kollegen aus Wien, München oder Köln gesagt werden soll.

Danziger beherrscht dieses Medium in artistischer Manier, und wenn man ihn auf der Bühne sieht, noch jünger aussehend als er ohnehin ist, einen blassen, bebrillten, eher schmächtigen und dabei wieselflinken Burschen im T-Shirt, mit Schiebermütze und einem Anflug von Oberlippenbart, begreift man, dass die Sprache für ihn auch das Mittel – man könnte auch sagen: seine Waffe – ist, sich im Dickicht des Großstadt-Alltags durchzusetzen.

Berlin und seine Besucher

„Was machen Sie eigentlich tagsüber?“ nennt sich der Titel seines aktuellen Programms und bringt damit alle dämlichen Fragen, mit denen Danziger in seiner Rolle als „Tourist guide“ (neudeutsch für „Fremdenführer“) für Berlinbesucher täglich konfrontiert wird, auf den Punkt.

Berlin und seine Besucher – seien es nun Deutsche, Japaner oder Amerikaner, Rentner oder Schulklassen – dieses offenbar unerschöpfliche Thema stand im Mittelpunkt von Danzigers kurzweiligem und unterhaltsamen Solovortrag und gab ihm reichlich Gelegenheit zu Abschweifungen in Geschichte und Gegenwart.

Der Comedian demonstrierte dabei beachtliche historische Kenntnis und bewegte sich flott durch die Jahrhunderte seit Berlins erster Gründerzeit auf Sumpfboden, die Reihe der brandenburgischen Kurfürsten und preußischen Könige und schlug einen kühnen Bogen von der heutigen Touristenattraktion „Checkpoint Charlie“ zur Idee eines deutschen (oder sächsischen) James-Bond-Films, wobei das verbindende Glied die Dreharbeiten für den James Bond Film „Octopussy“(1981) bildete. Das war oft witzig, manchmal auch nur witzelnd, vor allem aber: unglaublich schnell, so dass die Leute im Engelsaal mit dem Lachen kaum noch nachkamen.

Unversiegender Redestrom

Es war ein eher verhaltenes, dafür permanentes Lachen, geschuldet vor allem dem unversiegender Redestrom des Akteurs auf der Bühne, der sich – ganz Profi – auch durch einen mehrfachen Ausfall des Mikrofons nicht aus dem Konzept bringen ließ.

Ein Höhepunkt des Abends im Tauberbischofsheimer Engelsaal waren zweifellos seine Geschichtsstunden, und darin vor allem Danzigers glänzende Reproduktion der Pressekonferenz am Abend des 9.November ’89, als SED-Journalist Günter Schabowski in einem Moment totaler Desorientierung unfreiwillig die Mauer öffnete, und der unvergessenen Nacht, die dem folgte. Stefan Danziger war damals gerade mal sechs Jahre alt, doch kann er es so erzählen, dass man wirklich den Eindruck bekommt, er sei selbst dabei gewesen. Der zweite Teil des Programms fiel dagegen ein wenig ab und verlor sich etwas in Belanglosigkeiten, die vom Berlin-Marathon über eigene Erlebnisse in der damaligen Sowjetunion bis zum Motorroller des schon (halb vergessenen) ehemaligen Präsidenten François Hollande reichte.

Knackige Zugabe

Knackig dafür aber Stefan Danzigers Zugabe mit den Erinnerungen an einen Aufenthalt in Bredstedt in Nordfriesland und dem kurzweiligen Gedenken an den nordfriesischen Dichter und Berufsrevolutionär Harro Harring (1798 bis 1870).

