Wild, lebendig und farbgewaltig

Eine seltsam vertraute Adresse in der Neckarstadt-West: In der Bürgermeister-Fuchs-Straße hinter dem ehemaligen Hochbunker, in dem heute das Marchivum beheimatet ist, lebte vor vielen Jahren der Künstler Peter Schnatz (1940-2004), dessen Wohnung heute der Bildhauer Skafte Kuhn bewohnt. 2015 gab es an der Adresse schon einmal einen temporären Ausstellungsraum mit einer feinen Ausstellung von 30 Künstlern aus Mannheim und der Region mit Namen „Ausgang A“. Damals war es Skafte Kuhn, der alles organisiert hatte, heute sind es zwei Absolventen der Kunstakademie Karlsruhe, die hier eine neue Kunstlocation betreiben wollen: Hannah Zeller und Stefan Wäldele. Jetzt am Wochenende eröffnen sie den neuen Kunstraum mit Namen „Maquis Mami Wata“ mit einer Ausstellung von Aljoscha Heims, der ebenfalls in Karlsruhe studiert hat.

Aber der Reihe nach: Die Bildhauer Philipp Morlock und Myriam Holme locken ja seit etlichen Jahren die Künstlerinnen und Künstler von Karlsruhe nach Mannheim. Billiger Wohnraum, eine coole Infrastruktur, mittlerweile viel Unterstützung durch Stadt und Land manchen die Quadratestadt zum heimlichen Hotspot. Denken wir an Turley und Franklin, wo die amerikanischen Streitkräfte stationiert waren oder wohnten und sich mittlerweile die Kunstschaffenden tummeln. Immer wieder gab es Residencies (etwa Eva Gentner oder Maximilian Martinez) oder Kunstausstellungen von Bildhauern und Malern, zuletzt im projektierten Künstlerhaus auf Franklin.

Inspiration aus Afrika

So kam auch Hannah Zeller in die Neckarstadt – sie nahm etwa an LionsArt 2018 teil –, ihren Freund Stefan Wäldele verschlug es ebenfalls hierher, beide waren 2018 Teil einer großen Ausstellung auf Franklin. Der Name des neuen Raums verdankt sich Wäldeles Reisen nach Burkina Faso (Westafrika), wo er 2014 als Stipendiat mit seiner Professorin Leni Hoffmann das erste Mal war, seither aber öfter alleine. Denn er unterstützt, obwohl er selbst nicht viel Geld hat, die Künstler vor Ort mit einem Kiosk, in dem sie ihre Kunst präsentieren können. Eine der Künstlerinnen, nämlich Agnès T., schuf jetzt auch das neue Leuchtschild über dem Eingang der ehemaligen Kneipe in der Neckarstadt-West.

Von der Jungbuschbrücke kommend grinst sie einen aus zerzausten, wilden Haaren an: Mami Wata. Biegt man von der Mittelstraße aus in die Bürgermeister-Fuchs-Straße ein, winkt sie uns mit ihrer beschuppten Flosse zu und lädt uns ein, näher zu kommen.

„Maquis“ bezeichnet einen Ort zum Treffen, zum Reden und Trinken, ein Straßenlokal in Afrika, in dem man auch etwas zu essen bekommt. Manchmal illegal, in der Bedeutung eigentlich eine Mischung aus Maquis (macchia = Gestrüpp), aber auch ein Wort für die Résistance im Zweiten Weltkrieg. Mami ist die große Mama, Wata der Wassergeist, abgeleitet vom englischen „water“.

„Hi, how are you“ ist passenderweise in Coronazeiten die erste Ausstellung von Aljoscha Heims im neuen Kunstraum betitelt. Der in der Nähe von Dessau lebende Künstler hat mit Hannah Zeller an der Akademie studiert, war ebenfalls Meisterschüler von Franz Ackermann und hat sein Studium erst letzten Oktober abgeschlossen. Seine wunderbar leuchtenden Aquarelle auf gelochtem Papier machen deutlich, dass die figurative Malerei in ihren witzigen Abwandlungen heute stärker ist als je zuvor. Aber auch in großen Formaten bestechen seine Ideen, die viel den weißen Zwischenräumen auf dem Aquarellpapier verdanken, die beispielsweise zu lustig-gefährlichen Zähnen werden, die wiederum an die wilde Frau auf dem Schild des Maquis Mami Wata denken lassen.

