Wild und klassisch

Anzeige

Mit einer kurzen, aber gewaltigen Sound-Salve ist die Parade eröffnet. In einem Ruck öffnen die Tänzer dazu ihre Arme in die Breite, als wäre die Kür gerade beendet worden. Eine ironische Geste und ein wiederkehrendes Motiv in der Klangwelt von DJ Haram. "BoD" hat Richard Siegal seiner Kompanie gewidmet, der er den Namen Ballet of Difference gegeben hat. Ein Ballett, das sich unterscheiden will, das den Unterschied zum ästhetischen Programm erklärt. 2016 hat Siegal, der viele Jahre bei William Forsythes am Frankfurter Ballett tanzte, seine Kompanie in München gegründet. In der Bayerischen Hauptstadt sind seine Arbeiten mit Preisen ausgezeichnet und vom Publikum gefeiert worden. Jetzt residiert der freie Choreograph mit seinem Ensemble in Köln.

"On Body" nennt Siegal das aus drei Werken bestehende Programm. Das ist keineswegs ironisch gemeint, denn über den Körper und die Kultur der Künstlerindividuen, die ihren Körper hier bewegen, erzählen alle drei Stück etwas anderes. So setzt "BoD" zu Beginn eine tänzerische Parade in Szene, die das klassische Ballett bewusst zelebriert und zugleich einer neuen Formensprache anverwandelt. In den raffiniert designten Kostümen von Becca McCharen wirken die Tänzer wie Paradiesvögel mit wippenden Hüften. Und während die Tänzerinnen auf Spitze in Arabesquen und Attituden rotieren, werden diese Formen in eine extreme Linie gezogen und am Ende in die Gesten anderer Tanzkulturen aufgelöst. Ähnlich funktioniert das letzte Stück "UNITXT" auf mesmerisierender elektronischer Musik von Alva Noto. Hier wird der klassische Tanz mit der Zeichensprache einer Club- und Techno-Kultur vermischt, die sich vor weißem Licht bald zu Silhouetten verdunkeln. Was den Unterschied von Siegals Tanzkunst aber eindrucksvoll offenbart, zeigt "Made for Walking": Mit Füßen und Armen schlagen vier Tänzerinnen einen polyphonen Rhythmus, der kongenial den Beitrag des Einzelnen in der Gemeinschaft zeigt.