Wilde Vibrationen

Wer glaubt, in einer Welt kommerzieller Opulenz sei das musikalische Rad nicht mehr neu zu erfinden, kann das kanadische Sextett der Strumbellas in der Alten Feuerwache nicht erlebt haben. Denn was das Kollektiv aus Toronto auf seiner „Rattlesnake“-Tour mit dem just erschienenen Album auf die Bühnen Europas bringt, ist in der Tat vieles, nur nicht gewöhnlich.

Da mag der europäische Markt seit der Gründung 2008 ein knappes Jahrzehnt gebraucht haben, um die mitreißende Kraft von Nummern wie „Spirits“ oder „Salvation“ für sich zu entdecken: Dass der Dialog zwischen „Geist“ und „Erlösung“ hier nicht nur ein Etikett ist, bemerken zahlreiche hundert Zuschauer schon in den ersten Augenblicken dieses gut 90-minütigen Konzertabends. Die nämlich zünden keineswegs ein Feuerwerk der Effekte, sondern starten ebenso puristisch wie behutsam in ein Set, das mit der Zeit zum Erlebnis wird.

Sieg der Authentizität

Einerseits, weil das Spannungsfeld zwischen Simon Wards rauer Stimme und Isabel Ritchies irischen Violinklängen, den melodischen Tastenspielen von David Ritter und der markigen Leadgitarre von Jon Hembrey wild und frei zwischen Indie und Pop, Straight Folk und Bluegrass vibriert. Andererseits, weil genau dieses Wechselspiel bis in die einzelnen Details liebevoll ausgearbeitet wird, ohne deswegen vorgestanzt zu erscheinen. Man spürt es dem tief organischen Gang zwischen Publikumsdialog und spielerisch um Soli erweiterten Nummern an: Hier scheint nur eines vorhersehbar – dass jederzeit alles geschehen kann.

Es ist ein Phänomen, das man im durchgetakteten Terminleben nicht mehr allzu oft beobachten darf und genau deshalb genießt, wo immer es feilgeboten wird. In dieser Hinsicht feiert eine berauschte Alte Feuerwache völlig verdient einen Enthusiasmus, der in dieser ungetrübten Form weit über diesen Abend hinausreicht. Ein Sieg der Authentizität.

