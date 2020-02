Wilder Onkel aller Menschen

Es muss für den jungen Karl van Beethoven keineswegs einfach gewesen sein, mit der launischen Natur seines berühmten Onkels umzugehen. Einerseits das humanistische, noble und visionäre Gedankengut und intrinsische Bedürfnis nach Nächstenliebe, Brüderlichkeit und universellem Völkerverständnis; andererseits die unvorhersehbaren, zynischen und wilden Wutausbrüche, die ihn mit fortschreitendem Hörverlust immer mehr von der Gesellschaft isolierten. Aber gerade durch diese volatile, vielschichtige, hoch sensible und facettenreiche Persönlichkeit vermag er es wie kein anderer, mit seiner Musik den Menschen in seiner Unvollkommenheit mit dem vollkommenen Göttlichen in offenbarenden Einklang zu bringen.

Wahrscheinlich besitzt seine Musik genau deswegen eine solch fesselnde Anziehungskraft, die den Zuhörer in einen Sog stark nachempfindbarer Emotionen zieht. Ob in den Klavier-, Kammermusik- oder symphonischen Werken, immer erzählt Beethoven eine spannende Geschichte – er komponiert Programmmusik für die emotionale Fantasie der menschlichen Seele.

Seine Werke bieten uns einen unermesslich großen Spielraum an Interpretationsmöglichkeiten und Nuancierungen. Da jeder Mensch Beethovens emotionale Klangsprache nachempfinden kann, jeder Mensch an sich jedoch Emotionen auf unterschiedliche Weise empfindet, entstehen unendlich viele Variationen einer und derselben Idee – eine universelle Sprache, die uns Menschen intim von Herz zu Herz, von Seele zu Seele verbindet. Somit hat Onkel Ludwig genau das erreicht, was ihm schon immer am wichtigsten war: Brüderlichkeit und Völkerverständnis.

Boian Videnoff ist Dirigent und Gründer der Mannheimer Philharmoniker.

