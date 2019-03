Williams gestorben

Sänger Andre Williams ist tot. © dpa

Der US-Sänger, Produzent und Songschreiber Andre Williams ist im Alter von 82 Jahren in Chicago gestorben, wie seine Plattenfirma Pravda Records am Montagabend mitteilte. „Er hat unser Leben berührt und das zahlloser anderer. Wir lieben Dich, Dre.“

Sein Manager Kenn Goodman sagte dem Musikportal „Billboard.com“, der R ’n’ B-Sänger sei am Sonntagnachmittag im Kreise seiner Familie in einem Hospiz gestorben. Zwei Wochen zuvor sei bei ihm Darmkrebs festgestellt worden, der in Lunge und Gehirn gestreut habe.

Arbeit für Motown Records

Williams hatte unter anderem für die legendäre Plattenfirma Motown Records gearbeitet. Sein erster großer Hit war 1956 der Song „Bacon Fat“, der ihm wegen des Sprechgesangs den Spitznamen „Pate des Rap“ einbrachte. Weitere Hits aus dieser Zeit sind „Jail Bait“ und „Shake A Tail Feather“.

Später arbeitete er mit Bands wie The Temptations, aber auch Solokünstlern wie Stevie Wonder. Weggefährten würdigten seine enorme musikalische Bandbreite. dpa

