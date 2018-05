Winkler rechnet ab

Anzeige

Wie ist es möglich, vom Horror der Schoah zu reden, ohne dass die Sprache versagt? Tatsächlich hatte Josef Winkler sie nach seiner furiosen Trilogie „Das wilde Kärnten“ fast verloren. Doch er kämpfte sich, zäh und verbissen, aus dem wortlosen Entsetzen zurück ins Schreiben. Einmal mehr legt jetzt der 1953 in Kärnten geborene Autor mit dem wort- und bildgewaltigen Roman „Laß dich heimgeigen, Vater, oder Den Tod ins Herz mir schreibe“ ein beredtes Zeugnis seines Ringens um die zwingende Rede ab. Erst vor zwei Jahren hatte Winkler zufällig erfahren, dass der Judenmassenmörder Olido Globocnik („Zwei Millionen ham’ma erledigt“) 1945 von den englischen Befreiern auf den Sauratten verscharrt und so zum Dünger jenes dörflichen Gemeinde-grunds geworden war, auf dem bereits sein Vater und sein Großvater das Brotgetreide und den Mais fürs Vieh geerntet hatten. Sein erzürnt verstörter Briefbericht an seinen fröhlich seine Kriegserinnerungen ausposaunenden Erzeuger, der diese über 50 Jahre lang verschwiegen hatte, ist in seiner monomanen Trauerarbeit, mit vorangestellten Versen der grandiosen jiddischen Lyrikerin Rajzel Zychlinski und dem Kinderreim vom Jockel, der den Hafer schneiden soll, so beklemmend wie erhellend. Ein brisantes, wütendes Buch. dss

„Laß dich heimgeigen, Vater, oder Den Tod ins Herz mir schreibe“. Suhrkamp Verlag, 200 S., 22 Euro.