Winter-Taubertal am 1. Februar in Creglingen

Zweieinhalb Jahrzehnte gibt es Taubertal-Festival nun bereits. In diesem Jahr wird es das beliebte Kultfestival sogar doppelt geben. Neben der regulären Ausgabe, die wie gehabt am zweiten Augustwochenende auf der Rothenburger Eiswiese stattfindet, wird es am 1. Februar in der Stadthalle Creglingen eine Winter-Ausgabe geben. Dafür bestätigt: Josh, Django 3000 und Pottinger.

Das Winter-Taubertal findet anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Creglinger Pferdemarktes statt. Neben den drei bestätigen Bands, die in der Stadthalle für Stimmung sorgen werden, können sich die Besucher auch auf einen Außenbereich mit DJ freuen.

Josh ist der Sänger von „Cordula Grün“, dem Überraschungshit des Jahres 2018. Und ja, dieser Song hat dem sympathischen Wiener (zurecht) die deutsch-österreichischen Chartspitzen und einen tollen Karrierestart eröffnet. Nach ausverkauften Konzerten, Platin-Status, Radio-Dauerpräsenz, dem Amadeus Austrian Music Award für den „Song des Jahres“ in Österreich und über 24 Millionen Streams auf Youtube für „Cordula Grün“, legt Josh mit „Vielleicht“ die zweite, Single seines Debüt-Albums vor.

Bereits mehrfach waren „Django 3000“, das slowako-bayerische Unikat, beim Taubertal zu Gast. Sie sind ein Garant für schweißtreibende Shows und haben die Balkan-Party ins Bayerische transformiert. Hits wie „Heidi“ oder „Danz ums Feia“ haben „Django 3000“ bekannt gemacht.

„Pottinger“ stehen für alternativ-lastige Rockmusik mit internationalem Charakter. Einflüsse aus Metal, Stoner und Grunge prägen den Sound der Franken.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020