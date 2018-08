„Wir fühlen uns ihr wieder verbundener“

„In lieber Erinnerung an eine großartige Sängerin und einen liebevollen Menschen“ – dieser Satz ist das Einzige, was sich zurzeit auf Joy Flemings Homepage findet. Das Gedenken an die am 27. September 2017 überraschend verstorbene Rock-. Soul- und Bluesikone aus Mannheim will ihre Familie nun verstetigen. Ihr Lebensgefährte und Keyboarder Bruno Masselon und Sohn Bernd Peter als Sänger planen nicht nur, Joy Flemings Live-Projekte fortzuführen, sondern arbeiten auch an einer CD mit hinterlassenen Aufnahmen, einem Hommage-Konzert am 9. März 2019 im Capitol und möchten einen Joy-Fleming-Preis verleihen.

Joy Fleming 2003 in ihrem Wohnzimmer in Sinsheim-Hilsbach. © Fabry

