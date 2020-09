„Wir haben Seelen, die Futter brauchen“

Michael Francis. © Felix Broede

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat aus ihrem Spielzeitauftakt mit dem Mini-Festival „Modern Times“ „trotz widriger Umstände“ eine positive Bilanz gezogen. Das teilte Pressesprecherin Judith Schor am Montag auf Anfrage dieser Redaktion mit. Mit vier Programmen in sechs Konzerten seit dem 4. September hat das Orchester Musik aus der Entstehungszeit des Klangkörpers Anfang des 20. Jahrhunderts vor 135 bis 500 Besuchern gespielt – je nachdem, wie viele zugelassen waren. „Ich bin sehr glücklich mit dem Start in die Spielzeit. Die Konzerte waren aus meiner Sicht sehr erfolgreich und wurden vom Publikum äußerst positiv aufgenommen“, zitiert Schor Intendant Beat Fehlmann.

Neben dem ausverkauften Konzert in der Friedenskirche markierte das Abschlusskonzert im Rosengarten Mannheim den Festivalhöhepunkt. „Es ist bemerkenswert, wie sehr die Zuhörerinnen und Zuhörer die Musik vermisst haben. Das erinnert uns daran, dass wir nicht nur aus Fleisch und Blut sind, sondern wir haben Seelen, die gefüttert werden müssen“, sagte Chefdirigent Michael Francis laut Schor. dms

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.09.2020