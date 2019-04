„Wir können machen, was wir wollen“

Odenwald-Tauber.„Beloved Europa“ ist der Titel des jüngsten Albums von Café del Mundo, das bereits 2018 erschienen ist. Auf einer Tour durch England hat es in Anbetracht des bevorstehenden Brexits neue Aktualität erfahren. Das thematisierte das Flamencogitarren-Duo auch bei Radio-Interviews, etwa beim Sender BBC. Wie das englische Publikum auf „Beloved Europa“ reagierte und das neue – in den legendären „Abbey Road Studios“ produzierte – Album „On Famous Tracks“ waren die Themen eines FN-Gesprächs mit den beiden Vollblutmusikern Jan Pascal Stieber (Buchen) und Alexander Kilian (Schöntal).

Eine politische Botschaft in einem rein instrumentalen Lied zu verpacken, ist gar nicht so einfach. Es sei eine chiffrierte Ausdrucksweise, erklärt Jan Pascal Stieber, dessen Decodierung schon einen gewissen Intellekt voraussetze: „Das ist in England lediglich unserem Publikum in Cambridge gelungen“, lacht der Gitarrist. Doch steht das Duo bei seinen Auftritten seit jeher in einem engen Dialog mit seinen Zuhörern. So überrascht es nicht, dass es von den Engländern auch Resonanz zur politischen Botschaft gab. Ungewöhnlicher ist deren Art: „Wir trafen ausschließlich auf Europabefürworter. Kein Einziger war dabei, der gesagt hat, er findet den Brexit gut“, sagt Alexander Kilian. Außerdem sei den Gesprächspartnern völlig klar gewesen, dass der Brexit im Vorfeld zu einer großen Kampagne gemacht worden sei, „bei der auch unseriöse Dinge geschehen sind“, ergänzt Jan Pascal Stieber.

Doch Politisieren, das sei in England gar nicht ihr vorrangiges Ziel gewesen: „Es gibt ein Europa der Politik und eines der Künste“, sagt Stieber und verrät, worum es dem Duo eigentlich ging: „Im ersten Schritt wollen wir die Herzen durch Musik öffnen. Dann ist es uns wichtig, Zuversicht zu schenken. Und schließlich, den Zuhörer erkennen zu lassen, dass auch sein Leben voller Kunst ist.“ Dieses Ziel verfolgten sie nicht nur in Cambridge, sondern auch in Leeds, Bristol, Sheffield und im renommierten Jazzclub Ronnie Scott’s (London). Doch war er nicht die einzige legendäre Station, an der das Duo in der Hauptstadt Halt machte.

Spitzenklasse der Musikindustrie

Sein neues Album „On Famous Tracks“ (Auf berühmten Spuren) befindet sich bereits in den Startlöchern (Erscheinungstag: 20. September). Und welcher Ort hätte sich für dessen Aufnahme besser geeignet, als die berühmten Abbie Road Studios? In diesen produzierte bereits die absolute Spitzenklasse der Musikindustrie – von „A“ wie Amy Winehouse bis „Z“ wie The Zombies. Zuvor galt es jedoch, sich zu bewerben. Nur wer den Aufnahmekriterien entspricht, darf in den „Abbie Road Studios“ produzieren. Welche das sind, da können die beiden Künstler auch nur mutmaßen: „Ich denke, sie schauen auf verschiedene Qualitätsmerkmale und die Professionalität“, so Alexander Kilian. Auch als die Hürde genommen war, war das Aufnehmen des Albums kein Zuckerschlecken. Zehn Stunden Zeit bekamen die beiden Flamencogitarristen und die wollten sie auch nutzen. Und zwar sofort: Bei der Produktion von „On Famous Tracks“ setzten sie wieder auf ihr altbewährtes Konzept. „Die Idee dahinter ist, den Geist von den Gesprächen mit dem Publikum und den, der Orte, an denen wir waren, mit ins Studio zu nehmen.“

Geist floss in die Gitarre

So ließen sie den „Spirit“ in die Gitarrensaiten fließen. Sie zupften, bendeten (bogen) und spielten Akkorde. Sie wiederholten jedes der Lieder zwei oder auch drei Mal. Und schließlich hatten sie zwei Stunden ihrer Zeit aufgebraucht. Doch in den Abbey Road Studios produziert man nicht jeden Tag. Und so ging es weiter: Acht Stunden lang mit nicht mehr als einer gelegentlichen Kaffeepause.

Das Resultat kann sich sehen lassen. Es ist eine Cross-Over-Platte, die Genres wie Klassik, Pop und Jazz miteinander vereint. Sechs der Titel sind eigenkomponiert, sechs weitere sind gecovert. Es sind „viele Stücke, die uns sehr wichtig sind“, meint Jan Pascal Stieber und Kilian: „Es gibt keinen einzigen Lückenfüller. Jedes Lied transportiert eine relevante und essenzielle Thematik.“ Cross-Over, das ist nichts Neues für Café del Mundo. Schon mit dem Album „La Perla“ springen sie erstmals „aus der alten Nische heraus und verbindet den Flamenco mit Pop-artiger Musik“, erläuterte Alexander Kilian damals im FN-Gespräch.

Doch seien sie mutiger, die Grätsche zwischen den verschiedenen Richtungen größer geworden. „Das ist das Geile“, sagt Jan Pascal Stieber, „als kleiner ’Indie Act’ können wir machen, was wir wollen.“ So klein sind sie dann aber doch nicht. 2019 stehen neben vielen Konzerten an renommierten Spielorten auch weitere Auftritte – etwa beim großen Sommerfestival in Rosenheim – an.

