„Wir müssen die Seele bilden“

Wie schafft man das?

Bilgri: Muße ist etwas Anderes als Freizeit, Muße ist eine innere Ruhe angesichts äußerer Anforderungen. Der römische Dichter Horaz hat gesagt: Muße ist eine Zeit fern von Geschäften. Wir würden modern sagen: eine Zeit, die nicht ökonomisch verwertbar ist. Ein Tipp, den ich einmal von einem Zeitmanagement-Lehrer gehört habe, ist: „Setzen Sie sich jeden Tag eine halbe Stunde mit einem Glas Rotwein oder einem Glas Bier auf den Balkon und lassen Sie einfach den Blick schweifen.“ Dieser Mut, Zeit vergehen zu lassen, das ist für mich Muße, und das verhilft zu Resilienz.

Verhelfen auch Glaube oder Religion zu Resilienz?

Bilgri: Sicher. Ich glaube, dass das der Grund war, warum sich Religion überhaupt entwickelt hat: Um mit den Zufälligkeiten des Lebens, dem nicht Planbaren fertig zu werden. Nach christlichem Verständnis hat Gott sich durch den Tod am Kreuz selbst dem Leiden ergeben. Das ist ein starkes Bild, das vorher nie in einer anderen Religion vorkam. Wir lernen dadurch, Leid hinzunehmen als Teil des menschlichen Lebens.

Wie resilient sind Sie selbst?

Bilgri: Was ich mir mit langer Übung angeeignet habe, ist eine gewisse Gelassenheit. Ein Freund von mir drückt es immer so aus: „Sicher werden im Umgang mit Unsicherheiten“. Dazu haben mir aber schon meine 30 Klosterjahre verholfen.

Braucht man eine gewisse Muße oder Resilienz, um 30 Jahre im Kloster zu leben?

Bilgri: Die Klosterzeit verhilft einem dazu, sich das anzueignen. Man lernt dort besser, weil es einen strukturierten Tagesablauf gibt. Das hilft einem, sich in den verschiedenen Anforderungen nicht zu verlieren.

Gab es auch Krisen in Ihrer Klosterzeit? Sie waren Oberer der Klostergemeinschaft und Wirtschaftsleiter in Andechs, teils mit viel Personalverantwortung.

Bilgri: Ich habe mir immer gesagt: „Wenn ich etwas nicht in der normalen Arbeitszeit schaffe, dann stimmt etwas nicht.“ Was bei der Personalführung hilft, ist die uralte Weisheit der Benediktsregel. Wenn man das nicht nur aufs Kloster, sondern auch auf die Mitarbeiter anwendet, kann man einen guten Führungsstil lernen.

Was können Unternehmer von der Benediktsregel lernen?

Bilgri: Man muss sich bewusst sein, dass der Mensch im Mittelpunkt wirtschaftlichen Strebens steht. Wenn man sich nur noch dem Diktat von Zahlen, Daten und Fakten unterwirft, dann wird man langfristig nicht erfolgreich sein. Ich muss die Wertschätzung der Mitmenschen und der Mitarbeiter im Auge haben. Das führt zum langfristigen Erfolg des Unternehmens.

2004 sind Sie aus dem Kloster ausgetreten und mussten sich neu orientieren. Hat Ihnen die Muße dabei geholfen?

Bilgri: Das war sicher ein schwerer Schritt, aus der Sicherheit des Klosters in die Unsicherheit des modernen Wirtschaftslebens. Aber ich habe diesen Schritt schon mit einer gewissen Gelassenheit getan und dem Wissen um das, was ich gelernt habe, was ich kann. Ich bin sehr dankbar für das, was meine Klosterzeit mir beigebracht hat.

Finden Sie die Muße, die Sie im Kloster hatten, heute noch genauso häufig?

Bilgri: Dieses Strukturierte, mit bestimmten Zeiten der Pause, in denen ich mich mit schönen, zweckfreien Dingen beschäftige, das bestimmt auch heute noch mein Leben. Im Kloster sind diese Zeiten vorgesehen, heute muss ich sie mir bewusst frei schaufeln. Man muss ein Bewusstsein dafür entwickeln. Jeder Mensch braucht immer das für ihn richtige Maß an Muße.

