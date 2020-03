Wir müssen kontrovers sein

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

wir haben das zweite Wochenende hinter uns! Ich habe inzwischen das Gefühl, das alles sei ein einziger Tag. „Täglich grüßt das Murmeltier“ wäre die reinste Beschönigung für meinen Alltag.

Als wäre das schlechte Wetter am Sonntag nicht nervig genug gewesen, gingen ständig Textnachrichten bei mir ein: Leute, die sich Sorgen machten, ob es hier mit rechten Dingen zugehe. Links zu ominösen Videos, die erklären sollten, warum das mit Corona nur ein Betrug an den Bürger*innen sei, wer alles profitieren werde davon und weshalb noch niemand bewiesen hätte, wie sich „dieses Corona!“ von einer Grippe unterscheide. Puh.

Ich frage nach: „Habt ihr Italien schon einmal so gesehen wegen einer Grippe?“ – „Nein, aber das liegt ja an der Panik – und an deren Gesundheitssystem!“ Elsass? Das sei auch inszeniert, die Betten seien eigentlich überall leer. Argumente, die man dagegen vorbringt, werden einfach weggewischt. Normalerweise vermeide ich Diskussionen um Verschwörungstheorien, weil die Gegenseite meist nicht argumentieren, sondern monologisieren will.

Seit der Ausgangssperre habe ich jedoch den Eindruck, diese Ausnahmesituation macht selbst solche Menschen anfällig für Verschwörungstheorien, die sich sonst an Fakten halten. Wer macht das mit uns? Was soll das überhaupt? Bringt das überhaupt etwas? Je länger die Ausgangssperre anhält, desto anfälliger werden viele für die abstrusesten Theorien, die den Anschein von Kontrolle vermitteln („Ich durchschaue das!“). Sie lösen jedoch vor allem Angst aus, denn im Grunde machen solche Theorien aus Bürger*innen Marionetten.

Man sollte gegen diese Theorien anreden. Im Netz gibt es Faktenchecks, die helfen. Das beste Mittel gegen solche irrsinnigen Verschwörungstheorien wäre jedoch, die große Debatte über die Maßnahmen rund um die Pandemie viel kontroverser zu führen, als wir es derzeit tun – damit sich die Gegner der jetzigen Maßnahmen nicht als unterdrückte Helden der Wahrheit inszenieren können. Auch in Zeiten von Corona ist Ambivalenz zumutbar. Nur wer sie zulässt, bleibt glaubwürdig. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.03.2020