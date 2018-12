„Wir planen drei Konzertgrößen“

Herr Roth, Sie bestreiten jetzt quasi das Konzert-Eventmanagement des Hockenheimrings. Was wollen Sie bewirken?

Uli Roth: Der Hockenheimring hat seine Kompetenz primär für Motorsport – aber er steht auch für großartige Konzerte. Die Vermarktung und Akquise von Music-Acts beruhte bisher auf Anfragen von außen. Nachdem 2018 kein Konzert stattgefunden hat, ist es künftig unsere Aufgabe, am Puls der Zeit zu sein. Um Künstler, die auf Tournee gehen wollen, deren Managements und Veranstalter frühestmöglich für die Möglichkeiten am Ring zu begeistern. Wir treten quasi als Vermieter und Vermarkter auf, nur in Ausnahmefällen selbst als Veranstalter. Wir wollen aber auch die Abläufe für die Besucher optimieren.

Es gibt aber kaum Künstler, die den Ring sicher füllen. Oder?

Roth: Genau. An die megagroßen Open Airs trauen sich nur die absoluten Weltstars. Wir wollen am Ring künftig drei Locations anbieten: Klein, für 5000 bis 30 000 Zuschauer, Mittel für bis zu 50 000 und Groß für bis zu 100 000. Das alles spielfertig zu bekommen und für die gute Infrastruktur zu werben, ist jetzt unsere Aufgabe.

Künstlernamen bleiben Sie aber bis jetzt noch schuldig. Warum?

Roth: Das müssen wir erst alles auf den Weg bringen. Greifen wird das Konzept voraussichtlich ab 2020. jpk

