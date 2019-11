„Wir sind 16 - aber das schon seit 40 Jahren“

Ein unheilvolles Surren durchzieht am Samstagabend die SAP Arena in Mannheim. Dann schiebt sich der Bühnenvorhang zur Seite - und der Jubel ist riesig. Johlend und klatschend begrüßen die Besucher der seit Monaten ausverkauften Halle die Stars des Abends: die Sprecher der Hörspielserie „Die drei Fragezeichen“, Oliver Rohrbeck alias Justus Jonas, Jens Wawrczeck (Peter Shaw) und Andreas Fröhlich (Bob Andrews). Seit 40 Jahren leihen sie den Juniordetektiven aus dem fiktiven Ort Rocky ihre Stimmen - und präsentieren nun bei der Jubiläums-Live-Tournee „Die drei Fragezeichen und der dunkle Taipan“.

Am Anfang jedoch steht Frust: Justus Jonas ist deprimiert, weil kein neuer Fall in Sicht ist. Selbst als ihre alte Bekannte Allie Jamison (genauso routiniert wie ihr Bruder Andreas: Katrin Fröhlich) in der Zentrale der Detektive auftaucht, währt die Freude nur kurz. Statt wegen eines Kriminalfalls kommt Allie wegen eines Gefallens: Sie sucht Hundesitter für ihren Zwergpinscher Queenie. Die Begeisterung der Detektive hält sich in Grenzen, trotzdem übernehmen sie den „Notfall“.

Ein ungewöhnlicher Anfang für eine Drei-Fragezeichen-Geschichte, betont auch der Erzähler, der von Michael Prelle gesprochen wird. Doch das ändert sich rasch: Ein Anruf aus dem Gefängnis katapultiert die drei Detektive mitten hinein in einen mysteriösen Fall, in dem sich vieles um Schlangen dreht - ein Taipan ist eine australische Giftschlange -, aber auch Gruselmomente nicht zu kurz kommen: Ein Friedhof wird um Mitternacht besucht, und die drei Fragezeichen übernachten in einem Geisterhaus.

Wie wichtig Geräusche, Töne und Musik bei einem Hörspiel sind, wird durch den Geräuschemacher Jörg Klinkenberg und Tonmeister Valentin Rövenstrunck deutlich, die neben den drei Sprechern auf der Bühne stehen. Ein Klopfen an der Tür, schlurfende Schritte oder ein Fahrradausflug - aufeinanderschlagende Holzplatten, ausgetretenen Schuhe, mit denen Klinkenberg auf einer Steinplatte umhertapst, und ein Fahrradrad, welches er dreht, untermalen das Gehörte perfekt. Seinen zum Teil selbstentworfenen Instrumenten entlockt Rövenstrunck zudem - immer wieder in Nahaufnahme auf den Leinwänden in der Halle sichtbar - beängstigende Klänge.

Auch der Humor kommt an diesem Abend nicht zu kurz. Immer wieder sorgen die Sprecher mit Anspielungen auf frühere Fälle für Lacher. Für besonderes Gejohle im Saal sorgen Rohrbeck, Fröhlich und Wawzceck, als sie im Stück gefragt werden, ob sie überhaupt schon volljährig sind. Die Antworten: Justus: „Ja klar!“, Peter: „Nein, wir sind 15“ und Bob betont: „Wir sind 16 - aber das schon seit 40 Jahren.“

Live-Mitschnitt verfügbar

„Es war alles supergut. Besonders gefallen haben mir auch der Geräuschemacher und der Erzähler“, sagt Michael Hohmann, der mit seiner Frau Tanja aus Herrenberg bei Stuttgart angereist ist. „Es ist Wahnsinn, dass die Stimmen immer noch so jung klingen“, fügt seine Frau hinzu.

Ein besonderer Dank der drei Sprecher geht auch an die Zuschauer: „40-jähriges Jubiläum - ihr ermöglicht es uns“, rufen sie dem Publikum entgegen. Und sie versprechen: Es bleibt nicht der letzte Fall für die Detektive. Wer übrigens keine Karte mehr ergattern konnte, kann den Live-Mitschnitt aus der SAP-Arena bei Apple Music anhören.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 10.11.2019