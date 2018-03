Wir sind die Meister der Ironie

Anzeige

Donald Trump ist vielleicht zur Witzfigur unseres Jahrhunderts geworden. Na toll! Es kursieren tausende Witze, ironische Bemerkungen und satirisches Bildmaterial über ihn, und auch die Künstler scheinen nicht davor zurückzuschrecken, den komischen Trump irgendwie lieb zu gewinnen. Es ist leider üblich geworden, sich über alles und jeden in einer ironischen Art zu äußern – wunderbar!

Das kann im Alltag über das merkwürdige Verhalten eines Nachbarn sein, wenn der mal wieder sein Auto schief geparkt hat („Da haben Sie ja toll geparkt!“), in einer Liebeserklärung an die Neue („Um es mit dem Dichter zu sagen, ich liebe dich!“) oder im tagespolitischen Geschehen über die mächtigen Herrscher und Politiker unserer Tage –„Merkel schenkt der SPD die Regierung“. Doch wohin führt eine solche Haltung, die ständig darum bemüht ist, zu allem ein distanziertes Verhältnis einzunehmen und sich selbst außen vor lässt?

Buchstäbliche Verstellung

Ihre großen Tage hatte die Ironie (altgr. Eironeía: „Verstellung“, „Vortäuschung“) schon in der Antike, als sie im rhetorischen Spiel entweder dazu diente, die Absicht des Sprechers nur bestimmten Leuten zu enthüllen – also eine Form der Täuschung war – oder der ablehnende Gestus des Sprechers durchaus gehört werden sollte, sie also zur spöttischen Rede wurde. In dieser Form scheint das Spiel mit der Ironie in unseren Tagen nun wieder Konjunktur zu haben, und zwar in ihrer vollen destruktiven Wucht.