Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

gestern Abend gab Bundeskanzlerin Angela Merkel per Livestream auf der Webseite der Bundesregierung ein Statement ab. Zuvor hatte sie sich mit den Staats- und Regierungschefs der EU beraten. Ich staune ja immer wieder, was plötzlich an Digitalisierung möglich ist. Man fragt sich wirklich, warum das vorher alles nicht ging, aus welche angeblichen Gründen auch immer.

> Ihre Meinung: E-Mail an Jagoda Marinic

Heute ist so eine Trotztag. Ich möchte dem Virus und der Krise trotzen. Das heißt sicher nicht, dass ich unvernünftig werde und andere Menschen gefährde, weil ich Regeln missachte. Nein, ich bleibe Zuhause, soweit ich kann. Merkel bat, ich sage lieber: „forderte auf Merkel´sche Weise“ gestern noch mehr Geduld von uns allen. Die werde ich aufbringen. Die werden wir alle aufbringen, schließlich sind laut Umfragen über 90% der Bundesbürger*innen einverstanden mit den aktuellen Maßnahmen.

Es scheint mir aber auch wichtig, kritisch zu bleiben. Das Krisenmanagement im Moment verlangt uns die maximal mögliche Stilllegung unseres Alltagslebens ab. Die Frauenhäuser sind überlastet, häusliche Gewalt steigt, Existenzen sind bedroht. Wir sollten alle auch weiterhin wachsam bleiben: Welche Wege geht die Regierung? Wie erklärt sie diese Regeln? Schafft die Kommunikation Vertrauen oder Unsicherheit? Nur durch unser Feedback lässt sich das justieren.

Früher, wenn ich in Kolumnen „wir“ sagte, hieß es immer: Wer ist denn genau „wir“? In diesen Zeiten ist dieses „Wir“ tatsächlich das gesamte Land. Weite Teile der Welt. Wir bringen alle diese Opfer, zum Schutz der Schwächsten. Das ist wichtig. Aber ich denke, wir sollte auch Fragen stellen und die erste Phase der Krise aufarbeiten: Warum hat das Robert Koch Institut (RKI) uns so lange in die falsche Richtung beraten? Der Präsident Lothar Wieler beschwichtige noch Mitte Februar, man solle schön Hände waschen und ansonsten sei das nicht gefährlicher als eine schwere Grippeepidemie. Wieler spricht inzwischen davon, das Ausmaß der Pandemie sie „unvorstellbar“. Das ist mir insofern nicht nachvollziehbar, als sein Institut genau das leisten sollte: solche Ereignisse modellhaft vorzudenken, um auf sie vorbereitet zu sein.

Warum ist das Ganze überhaupt so unvorstellbar, wenn das RKI bereits im Jahr 2012, im Auftrag der Bundesregierung, eine solche Situation fiktiv durchgespielt hat? Viele, darunter Bill Gates, warnen seit zehn Jahren davor, dass die Krisen der Zukunft ihren Ursprung in Viren und Bakterien haben werden. Das fiktive Szenario von 2012 weist erschreckende Parallelen zum Ablauf der jetzigen Pandemie auf. Im Grunde wären es beruhigende Parallelen , denn eine solche Krise modellhaft durchzudenken, hieße auch, ihr besser gewappnet zu sein.

Stattdessen hört man gestern bei Illner vom deutschen Schutzmaskenhersteller Theiler, Jens Spahn habe Warnungen noch im Februar ignoriert. Das ist eine schwieriges Thema, weil es jetzt, mehr denn je, darauf ankommt, dass Bürger*innen den Regierenden vertrauen, und umgekehrt. Je höher das Vertrauen, desto geringer die Notwendigkeit, autoritäre Maßnahmen zu wählen. Vertrauen hat jedoch nichts damit zu tun, dass wir blind glauben und nichts Widersprüchliches anmerken. Wir müssen kritisch bleiben, auch, damit die Verantwortlichen besser werden können. Es ist für alle ein Ernstfall, für den es keine Generalprobe gab.

Wir gehen also ins nächste Wochenende. Es hängt von uns ab, ob die Maßnahmen moderater bleiben werden als in anderen Ländern. Auch wenn das Wetter schön ist, strömen Sie nicht sonnentrunken in die Parks, denken Sie daran: den Virus sieht man nicht. Wir müssen vorsichtig bleiben. Social Distancing praktizieren, uns Raum geben. Wenn ich mit Freunden in Spanien spreche, merke ich, wie dankbar ich bin, dass wir noch spazieren gehen können, dass wir raus dürfen. Wir sollten damit vernünftig umgehen, damit Merkel nicht wieder zu Ansprache einlädt und sagt: Gejoggt wird ab jetzt im Flur eurer Wohnung.

Eine gute Nachricht kam vom Bundesinnenministerium: Es soll bald schon nach südkoreanische Modell getestet werden: 200 000 Tests pro Tag. Das ist wichtig, um Betroffene frühestmöglich zu isolieren, die Verbreitung zu bremsen und Stück für Stück wieder mehr Leben zuzulassen.

Für mich ist das die wichtigste Lektion dieser Tage: Die Zukunft nicht aus dem Blick verlieren. Nicht ängstlich dasitzen und darauf warten, was uns als nächstes verboten werden muss. Wir bleiben kritische Bürgerinnen und Bürger, die ihren Teil leisten. Dazu gehört auch, dabei mitzuhelfen, dass der vitale demokratische Diskurs auch in Krisenzeiten aufrecht erhalten bleibt.

Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende. Genießen Sie das Licht. Denken Sie an das elfte Gebot: Du sollst zwei Meter Abstand halten. Und bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic