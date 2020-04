Wir sollten das Verspielte bewahren

Liebes Corona-Tagebuch,

Liebe Leserinnen und Leser,

als das mit der Ausgangssperre anfing, bekam ich im Stundentakt Videos zugeschickt, die den trotzigen Humor der Menschen in den zuerst getroffenen Ländern zeigten: Ein Italiener, der seine Bahnen Brustschwimmen jetzt im Wohnzimmer zog, ein Spanier, der sich am Herd als DJ ausgab. Ein älterer Mann, der aus Karton einen „El Distanziatore“ gebastelt hatte und in seinen Innenhof, demonstrierte, wie man sich vor Leute schützen kann, die sich nicht an die zwei Meter Abstand halten. Kommt einer zu nah: Einfach die Kartonflügel ausziehen.

Weniger später beim Spazieren wurde ich Zeugin einer Szene, die ein paar Meter vor mir abspielte: Ein älterer Mann breitete einfach seine Arme aus, als eine Joggerin ihm zu nah kam, und sie mit einem „Buh!“ verscheuchte. Sie empörte sich, als die Frau auf meiner Höhe war, fuchtelte sie mit der Hand vor ihrem Gesicht, als wollte sie mir klar machen, dass Sie gerade einem Irren davongekommen war. Ich lachte: „Der Herr hat doch recht, achten Sie einfach selbst auf ihn.“

Meine Freunde in Spanien beschweren sich jetzt: „Die Witze bleiben aus“, sagen sie, „in Zeiten der täglich steigenden Todeszahlen. Wo sind die Videos über Friseure, die mit zwei Meter Abstand ihren Kunden die Haare schneiden? Anfangs gab es die noch. Ohne Humor überlebt man das nicht.“

Das ist die Tragödie, die in der globalen Dimension dieser Pandemie liegt. Das zu späte Handeln aller Staaten.

Doch da ist der kleine Alltag der Einzelnen, der sich weiterhin wie Leben anfühlen sollte. Leben in allen seinen Facetten. Weiter das Absurde sehen. Das Komische. Die Panik der anderen nicht verurteilen („Sind das jetzt alle Blockwarte, oder was?“), sondern die Leichtigkeit suchen. Die Verzerrung. Es ist schon ein Missstand, dass uns gerade jetzt die Kunst fehlt, die das alles auch auf einer anderen Ebene verarbeiten könnte. Das Verspielte bewahren. Ich versuche meinen kleinen Teil zu leisten. Mein Team und ich haben im Interkulturellen Zentrum Heidelberg, das ich leite, Vereine dazu aufgerufen, Hygienevideos einzureichen, damit wir die Heidelberger*innen auch in ihren Muttersprachen erreichen. Es trudeln nun ständig Videos aus der Zivilgesellschaft ein, in Chinesisch, Russisch, Spanisch, und vielen Sprachen mehr. Sie zeigen, wie verspielt die Menschen auch jetzt sind, wenn man ihnen ein Angebot macht. Meine Lieblingsszene ist die eines jungen Spanisch sprechenden Mannes: Er empfiehlt am Ende des Videos, statt sich die Hände zu reichen, auf den „Fußgruß“ überzugehen: Einfach die Fußspitzen reichen, statt die Hände. Diese Krise wird uns noch so manchen kulturellen Fortschritt einbringen, denn ein Fußgruß wäre auf Dauer die hygienischer Variante und man hätte vielleicht nicht mehr diese mühseligen Debatten, ob man sich die Hände reichen muss, um in Deutschland zuhause zu sein.





Wenn man sich für einen Moment ins Absurde traut, die Lage wegen des Ernstes eben nicht so ernst nimmt, dann ist da ein Planet mit diesen unzähligen Menschen, die auf einmal zum Stillstand gekommen sind. Von denen viele nicht daheim bleiben konnten, weil sie sich für so unverzichtbar hielten. Jetzt sitzen sie Zuhause und können der Welt keinen größeren Gefallen tun, als sich zurückzunehmen. Was für eine Lektion in Demut. Man stelle sich vor, was Beckett aus dieser verrückten Lage gemacht hätte. Oder stecken wir nicht auf eine Weise alle gerade in einem Beckett-Stück fest? „You're on earth. There´s no cure for that.“

In diesem Sinn,

bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic