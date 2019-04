„Wir stehen am Anfang des Zeitalters der Frauen“

Von Jagoda Marinic

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir feiern dieses Jahr das siebzigjährige Jubiläum des deutschen Grundgesetzes. Am 23. Mai 1949 wurde die rechtliche und politische Grundordnung der Bundesrepublik beschlossen. Der Weg der Frauenrechte in dieses Grundgesetz ist ein besonderer, weshalb ich in der heutigen Rede das Augenmerk auf das Thema

...