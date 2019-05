Musikalische Gastgeber: Torch (l.) und Toni-L in Heidelberg. © Mertens

Das Heidelberger Rap-Label 360 Grad erinnerte mit seiner 25-Jahr- Feier in der Halle 02 an glorreiche Tage. Die Plattenfirma hat mit Künstlern um Torch und Toni-L die deutsche Hip-Hop-Szene geprägt und so die Entstehung einer genuin deutschen Hip-Hop-Kultur ermöglicht. Dabei blieb die Musik der Künstler immer verwurzelt im Sound des US-amerikanischen Hip-Hops der 1980er und 90er Jahre.

Vier Elemente der Subkultur

Entsprechend traditionell ging es bei der Jubiläumsfeier zu. Nicht nur ein Konzert mit 25 verschiedenen Musikern, die in ihrer Vita einen Bezug zum Label aufweisen, wurde geboten, auch Grafittikünstler zeigten live ihre Arbeiten. Dass neben den DJs und Rappern auch Breakdancer auftraten, machte die vier klassischen Hip-Hop-Elemente komplett. Das Konzert begann mit Songs von Torch, der die Besucher durch den Abend führte. Schon mit „Ich hab geschrieben“ sorgte er für blendende Stimmung. Als noch Toni–L die Bühne betrat, gab es für die Fans kein Halten mehr. Der 50–Jährige entpuppte sich dabei als echter Entertainer. Als Gäste gaben sich deutsche Rapper aus allen Generationen von D-Flame über MC Rene bis Retrogott die Ehre. Auch internationale Künstler hatten den Weg nach Heidelberg gefunden, darunter die Italiener Esa und DJ Skizo sowie der Amerikaner Freestyle. Letzterer performte einen Remix. Als Höhepunkt boten die beiden Gastgeber ihren Song „Wir waren mal Stars“.

