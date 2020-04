Sound Of The Forest fällt seit 2018 zum zweiten Mal aus. © Abrossimow

Der Festivalsommer ist offiziell beendet: Wegen der bis 31. August verlängerten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben die Veranstalter die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park Anfang Juni abgesagt. Das teilte die Agentur Live Nation am Donnerstag in Frankfurt mit. Zuvor war das Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken abgesagt worden. Auch FKP Scorpio verkündete eine Absagenflut, die u.a. die Festivals Hurricane, Southside, Elbjazz, Deichbrand und Highfield betrifft.

Zweite Absage in drei Jahren

Besonders bitter ist das vorläufige Aus von Großveranstaltungen für das Odenwälder Kultfestival Sound Of The Forest, das ab 30. Juli seine elfte Auflage feiern wollte. Im trockenen Sommer 2018 war das dreitägige Event am Marbachstausee von der Gemeinde Oberzent schon einmal abgesagt worden – wegen Waldbrandgefahr . Doch die Festivalmacher um Popakademiker Fritz Krings geben sich auf Nachfrage kämpferisch: „Wir haben den Feuerkampf überstanden, wir werden auch den Corona-Kampf überleben. Das Scheiß-Virus bringt uns nicht um“, betont Krings im Gespräch mit dieser Redaktion und verströmt dabei Optimismus. „Wir spüren wieder ganz große Solidarität von Besuchern und Künstlern. Unser Team hat sofort gesagt: ,Lasst uns die Arbeit für 2021 anpacken!’“ Außerdem, witzelt der Festivalmacher, „traf uns die Absage 2018 einen Tag vor Festivalbeginn. Jetzt ist es mit mehreren Monaten Vorlauf fast erträglich.“

Der Tenor der Stellungnahmen der Veranstalter ähnelt sich, sie sind in erster Linie von Verständnis für die Absagen und Enttäuschung gleichermaßen geprägt. Live Nation schreibt etwa mit Blick auf die ausgefallenen Jubiläen der Marek-Lieberberg-Festivals: „Für die Veranstalter und ihre Teams, die Künstler und 175 000 Fans, die am ersten Juni-Wochenende 35 Jahre Rock am Ring und 25 Jahre Rock im Park feiern wollten, ist diese alternativlose Entscheidung natürlich enttäuschend. Dennoch haben die Produzenten uneingeschränktes Verständnis für diese unausweichliche Maßnahme im Interesse der Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten.“

Gemeinsam mit der gesamten Live-Musikbranche richteten sich nunmehr alle Hoffnungen auf die Zeit nach dem Ende des Ausnahmezustandes. Die Neuansetzung der Jubiläumsfestivals sei jetzt für das zweite Juni-Wochenende (11.-13.), 2021 terminiert. Wie alle Veranstalter bittet Live Nation Kartenbesitzer um Geduld, was Details über die weitere Abwicklung angeht: „Die Organisatoren arbeiten an konkreten Informationen über die genaue Vorgehensweise, die im nächsten Schritt bekanntgegeben werden.

Im Zeitraum bis 31. August sind unter anderem auch das 25. Taubertal-Festival betroffen, die Stuttgarter Jazz Open, Wireless Germany in Frankfurt mit Apache 207, Musik im Park in Schwetzingen und das altehrwürdige Finkenbach Festival. Dessen Veranstalter waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Gutes Timing hatte Timo Kumpf, der seinem Mitte Juni in Mannheim etablierten Maifeld-Derby zum zehnten Jubiläum 2020 eine Pause verordnete.

