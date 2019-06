„Wir werden unser Bestes geben“

Mit dem Rio-Reiser-Song „Für immer und dich“ ist die Tournee überschrieben, mit der Dieter Thomas Kuhn und Band am Freitag, 5. Juli, in Bad Mergentheim gastieren. Zum ersten Mal tritt die muntere Combo in der Kurstadt auf und will sich deshalb doppelt ins Zeug legen, wie Kuhn den FN versicherte. Im FN-Interview ging es um Charlie Brown, Schlagerperlen und eine völlig andere Seite des Künstlers.

Herr Kuhn, wie läuft Ihre Tour denn bis jetzt?

Dieter Thomas Kuhn: Sehr gut! In Stuttgart hatten wir ja ein Heimspiel. Danach waren wir in Mainz und Hannover. Was dort passierte, war ganz, ganz toll.

Aber das waren ja nur die Generalproben für Bad Mergentheim . . .

Kuhn: (lacht) Natürlich! Wenn wir wie in Bad Mergentheim das erste Mal irgendwo spielen, müssen wir uns natürlich doppelt ins Zeug legen – das ist ja logisch!

Ist Ihnen Bad Mergentheim ein Begriff?

Kuhn: Natürlich, aber ich war noch nie wirklich in der Stadt.

Hatten Sie eigentlich Poster in Ihrem Kinderzimmer hängen und wenn ja, von wem?

Kuhn: Ich kann mich noch gut an ein Poster an der Wand erinnern, auf dem Charlie Brown von den Peanuts zu sehen war. Es war lange das einzige, bis dann welche von den Bay City Rollers und Smokie dazukamen. Vor allem die Songs von Smokie fand ich klasse.

Das zuzugeben, war damals aber schon fast peinlich, oder? Auch öffentlich zu ABBA zu stehen, erforderte ja etwas Mut.

Kuhn: Die waren alle eher verpönt, das stimmt. ABBA-Fans habe ich ausgelacht. Leute in meinem Umfeld haben zum Teil auch AC/DC gehört. Da war ich mit meinen Bay City Rollers und Smokie eher der Softpopper – nicht viele befanden sich da mit mir auf einer Wellenlänge.

Haben Sie bestimmte Lieblingslieder dieser Bands?

Kuhn: Da gibt es so viele – das waren ja fast alles Hits, zumindest für mich. Von Smokie gab es eine tolle Platte, die hieß „Midnight Café“ und fiel völlig aus dem Rahmen.

Erinnern Sie sich noch an die erste Schallplatte, die Sie sich gekauft haben?

Kuhn: Ja, sehr gut. Meine erste Single war tatsächlich „Waterloo“ von ABBA. Als erste LP kaufte ich mir „Tea for the Tillermann“ von Cat Stevens. Er ist für mich einer der größten Songwriter und war mein Ansporn, Gitarre zu lernen und seine Songs zu spielen.

Die 70er waren für Sie sehr prägend, oder?

Kuhn: Ja, klar. Das ist alles so präsent, und die Musik war einfach gut.

„Waterloo“ ist 45 Jahre alt… .

Kuhn: Das ist verrückt.

Können Sie sich einen Song von heute vorstellen, der in 45 Jahren noch gehört und geliebt wird?

Kuhn: Nein, im Augenblick wirklich nicht. Meine Tochter hört auch viel Musik, aber wenn ich das 40 Jahre weiter datiere, glaube ich nicht, dass Mark Forster, Wincent Weiss und wie sie alle heißen, noch so präsent sind. Natürlich gab es damals eine große Popauswahl, aber die ist ja noch ums Zehnfache angewachsen durch die verschiedenen Kulturen, die sich da herausentwickelt haben – wie zum Beispiel Rap oder Hiphop. So einen richtig gemeinsamen Nenner wird es in 40 Jahren nicht geben, denke ich.

Können Sie mit solcher Musik etwas anfangen?

Kuhn: Da gibt es schon ein paar gute Sachen. Eminem fand ich immer ganz cool, da hatte ich auch Zugang. Aber der Gangsterrap steht überhaupt nicht auf meinem Zettel.

Welche von den ABBA-Frauen fanden Sie damals denn besser? Das war ja auch immer so eine Frage.

Kuhn: Ich hatte mich farblich nie festgelegt, fand immer beide ganz heiß. Aber das Sweetheart war natürlich Agnetha, die Blondine.

Die Hitparade haben Sie angeschaut, oder?

Kuhn: Ja, immer. Ich hab’ das gut gefunden. Allerdings ging es natürlich auch um das pure Schauen und vor der Glotze Abhängen. So viel jugend- und kindertaugliche Sendungen gab es damals ja nicht, da hat man das eben angeguckt. Und dann kam irgendwann noch „Raumschiff Orion“.

Und Sie hatten irgendwann die Idee, Dieter Thomas Hecks Namen an Ihren zu „adaptieren“?

Kuhn: Ja, als wir uns mit den Schlagern beschäftigt haben, haben wir uns an ihn als „Godfather“ angelehnt.

In seinen Sendungen konnte man aber schon auch ein paar „Perlen“ hören.

Kuhn: Da gab es etliche gute Sachen, richtig gut gemachte Schlagersongs.

Bei den Texten denkt man im ersten Moment, oje, wie platt, und im nächsten Augenblick merkt man, dass sie so schlecht dann auch wieder nicht sind. Meist ist es ja die Wahrheit, nur sehr simpel ausgedrückt.

Kuhn: Genau, und vielleicht auch gar nicht so simpel, sondern einfach nur viele Jahre in die Ecke geschoben. Man kann dem schon viel entnehmen.

Ist das eigentlich eine Art Meditation für Sie, wenn Sie sich vor einem Auftritt als Dieter Thomas Kuhn mit dem Lockenstab Ihre Haare eindrehen, schminken? Oder ist das einfach nur ein Prozess, der zu Ihrer Arbeit dazugehört?

Kuhn: Nein, das ist schon so etwas wie ein Ritual, die Übergangsphase auf dem Weg zur Bühne. Das ist sehr wichtig für meine Band und mich. Wir bereiten uns auf die Situation vor, rauszugehen und zu spielen. Mit dem meditativen Gedanken liegen Sie nicht ganz falsch.

Wo finden Sie denn Ihre Bühnenanzüge? Lassen Sie sie schneidern?

Kuhn: In den letzten Jahren habe ich sie von Lola Paltinger, der Münchner „Dirndlkönigin“, machen lassen. Ich bin nicht Kunde bei ihr, weil sie für die Promis schneidert, sondern weil ich sie schon vor vielen Jahren kennen gelernt habe, als sie frisch von der Designschule kam.

Bereits 1998 hat sie für uns die erste komplette Bandkollektion produziert. In den 90ern war sie auf uns aufmerksam geworden und schrieb mir, dass sie es sich vorstellen könnte, als Designerin unsere Bühnengarderobe zu schneidern.

Wir trafen uns, und es hat funktioniert.

Sie haben mit den „Songs from Above“ noch ein völlig anderes Projekt am Laufen, bei dem Sie Songs verstorbener Künstler wie Tom Petty, Kurt Cobain oder Amy Winehouse covern. Brauchten Sie ein Gegenstück zum „Party Animal“ Dieter Thomas Kuhn?

Kuhn: Ich habe ja immer etwas nebenher gemacht, zum Beispiel auch das Johnny-Cash-Tribute. Nach seinem Tod haben wir uns in meiner Heimatstadt Tübingen zu diesem Projekt zusammengetan. Das war eine schöne Sache, mit der wir allerdings nur regional auftraten. Das war mit vielen Dingen so.

„Songs from Above“ entstand, als wir das Johnny-Cash-Projekt nicht mehr verfolgten und uns überlegten, was wir denn über diese schrecklichen Wintermonate machen könnten.

Die Idee dazu kam dann auf, als Tom Petty starb. Alle diese Künstler gingen viel zu früh. Und so haben wir das Archiv der Toten durchgekramt – letztendlich natürlich mit der Gewissheit, dass immer wieder jemand dazukommt, solange wir selbst noch da sind. Unsere „Songs from Above – The Grave Chapel Radio Show“ ist aber eher erheiternd als traurig. Die Menschen, die zu uns kommen, empfinden wie wir und lieben das, was da auf der Bühne passiert.

Wir haben einen riesen Spaß daran. Allerdings ist es nicht so, dass ich einen Gegenpol brauchte.

Wenn man singt, Musik macht, hat man natürlich immer auch die Möglichkeit, etwas anderes zu tun.

Sie sind sich selbst der größte Kritiker, habe ich mal über Sie gelesen. Stimmt das?

Kuhn: Ja, eigentlich schon.

Stehen Sie sich da manchmal selbst im Weg? Sind – etwa im Tonstudio – bereits alle mehr als zufrieden und Sie der Einzige, der immer noch nicht ganz glücklich mit dem Ergebnis ist?

Kuhn: Ja, das ist so. Ich bin selten zufrieden mit mir und muss mir von anderen sagen lassen, dass etwas wirklich passt und gut ist, wie es ist. Ich bin ein ganz großer Zweifler, auch was generelle Fragen betrifft wie: „Ist alles noch richtig, wie wir es machen? Ist es noch gut?“. Natürlich bekomme ich jeden Abend in den Dieter-Thomas-Kuhn-Shows die Bestätigung, wenn ich sehe, wie glücklich die Menschen kommen und auch wieder heimgehen. Dann weiß ich, ja, es ist schon ganz richtig und gut, was wir da tun. Jedoch bleiben ein paar Restzweifel, und man fragt sich, wie lange man noch weitermachen kann oder wann beziehungsweise ob man erkennt, wenn es nicht mehr gut ist. Das schwelt in mir.

Dann sind Sie auch Perfektionist?

Kuhn: Ja, aber auf eine andere Art. Als Perfektionisten habe ich mich nie gesehen – eben weil ich immer denke, dass es nicht gut genug ist, was ich mache. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen: „Genauso hab‘ ich mir das vorgestellt!“ So bin ich eher nicht.

Sie sind auch ein nachdenklicher Typ, oder?

Kuhn: Ja, eigentlich schon.

Fahren Sie eigentlich noch Ihre Harley?

Kuhn: Ja die gibt es noch, jedoch fahre ich aktuell nicht viel damit, weil ich den Reisemodus für mich entdeckt habe. Das funktioniert mit meinem anderen Motorrad besser.

Träumen Sie wie viele Biker von einer Tour auf der Route 66 oder genügen Ihnen auch die Schwarzwaldhochstraße und die Schwäbische Alb zum Cruisen?

Kuhn: Das muss oft reichen. Von Tübingen aus ist man dort ja sehr schnell. Vor zwei Jahren war ich mit dem Motorrad auf Sizilien unterwegs. Das fand ich großartig. Allerdings habe ich im Augenblick zu wenig Zeit für lange Reisen. Den Sommer über sind wir immer unterwegs, da kann ich nicht lange weg bleiben. Und so warte ich darauf, dass das mal wieder irgendwann ‘reinpasst.

Wie Sie eingangs schon sagten, wollen Sie sich in Bad Mergentheim doppelt ins Zeug legen. Verraten Sie ein bisschen was zum Programm?

Kuhn: Wir werden unser Bestes geben! Wir haben zwei, drei neue Songs im Programm. Das Bühnenbild ist ein bisschen anders als im letzten Jahr. Ansonsten müssen wir nicht viel verändern, weil es gut ist, so wie es ist.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.06.2019