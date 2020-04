„Wir wollen klingen wie Liedermacher heute“

Die CD ist fertig. „No No“ ist das siebte Studioalbum des Duos „Carolin No“. Dahinter „verbirgt“ sich das Ehepaar Carolin und Andreas Obieglo. Eigentlich wollten sie derzeit auf Tour sein, um ihr neues Album live vorzustellen und um die Haushaltskasse aufzufüllen. Da geht es dem Musikerpaar, das in Waldbüttelbrunn lebt, nicht anders als anderen Künstlern. Nicht im Studio, sondern auf der Straße wird das Geld verdient. Doch die Corona-Pandemie machte ihnen einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Im Interview mit den Fränkischen Nachrichten sprach Andreas Obieglo aber nicht nur über die derzeit schwierige Situation, sondern auch über die neue CD, den musikalischen Kosmos von „Carolin No“ und das Leben als Künstler-Ehepaar.

Herr Obieglo, auf Ihrer neuen CD „No No“ sind verschiedene Musikstile von Jazz, Klassik, Blues, Amerikana, Country bis zu Folklore zu hören. Wie kommt das?

Andreas Obieglo: Ich habe schon in jungen Jahren sehr gerne sehr viel unterschiedliche Musik gehört, entsprechend zahlreich sind auch die Einflüsse. Außerdem hat meine Frau und mich natürlich unser Jazz-Studium an der Musikhochschule in Würzburg geprägt. Zwar klingt unsere Musik überhaupt nicht mehr nach Jazz, allerdings gibt es beispielsweise immer wieder Improvisations- und Instrumental-Passagen auf unseren Alben. Und schließlich erweiterten unsere beiden längeren USA-Aufenthalte unseren musikalischen Horizont nochmals ganz enorm. So lernte ich unter anderem Slide-Gitarre zu spielen. Trotz der vielen Einflüsse glaube ich, dass es uns im Laufe der letzten zehn Jahre gelungen ist, einen eigenen „Carolin No“-Sound zu finden, der hoffentlich auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat.

Sie bezeichnen sich als Liedermacher in der Tradition von Reinhard Mey, Konstantin Wecker oder Hannes Wader. Musikalisch gehören Sie doch eindeutig nicht in die Schublade.

Obieglo: Doch eigentlich schon. Wir fühlen uns inzwischen mit der Bezeichnung Liedermacher, gerade auch wegen einer gewissen handwerklichen Komponente im Begriff, sehr wohl. Vor allen seit wir im Laufe der Jahre auch Leute wie Wecker, Wader oder Mey kennengelernt haben. Unsere „Arbeitsüberschrift“ für die Albumproduktion war: Wir wollen klingen wie Liedermacher im Jahr 2020.

Wie muss man sich den kreativen Prozess vorstellen? Gibt es zuerst den Text und Sie komponieren dann die Melodie dazu oder ist zuerst die Melodie da?

Obieglo: Wir schreiben fast immer zuerst den Text, feilen dann bis das Reim- und Vers-Schema stimmt. Erst dann gehen wir daran, das Geschriebene musikalisch umzusetzen und überlegen uns, welches Tempo gut passt oder ob das neue Stück besser in Dur oder Moll steht.

Dann entscheiden Sie auch, ob Sie es auf Hochdeutsch oder im Dialekt singen?

Obieglo: Meine Frau ist eine fantastische Sängerin und singt wunderschönes Hochdeutsch. Wenn sie singt, steuere ich zweite Stimmen bei, dafür sind meine Hochdeutsch-Kenntnisse ausreichend (lacht). Bei den ein, zwei Liedern, bei denen ich den Gesangspart übernehme, habe ich mich deshalb gleich dazu entschlossen, im bayrischen Dialekt zu singen.

Sie haben gesagt, dass „No No“ Ihr persönlichstes Werk bis dato ist. Sie haben doch auch schon in den anderen CDs Ihr Gefühlsleben thematisiert?

Obieglo: Während der Entstehung von „No No“ sind in unserem privaten Umfeld zwei sehr entscheidende Dinge passiert. Zum einen wurde unsere Tochter geboren. Das war wohl das freudigste und prägnanteste Erlebnis, das wir bis dahin in unserem Leben erfahren durften. Diesen wunderschönen, emotionalen Moment haben wir in dem Song „Wünsche“ festgehalten. Kurz nach der Geburt unserer Tochter starb jedoch Carolins Vater. Ein schwerer Schicksalsschlag für uns beide, der das Gefühlspendel in die andere Richtung ausschlagen ließ.

Würzburg – Berlin – Waldbüttelbrunn: Das sind die Stationen Ihres bisherigen gemeinsamen Lebens. Einerseits die pulsierende Hauptstadt, andererseits die ländliche Beschaulichkeit. Eigentlich zwei krasse Gegensätze. Warum die Neuorientierung?

Obieglo: Meine Frau stammt aus Waldbüttelbrunn und ich komme aus einer kleinen Gemeinde in Niederbayern. Unsere erste gemeinsame Station war Würzburg, hier lernten wir uns beim Studium kennen. Danach folgte unsere erste große Amerika-Reise und uns war klar, dass wir nicht mehr in unsere Lehrtätigkeit zurück, sondern unsere eigene Musik machen wollten. Berlin schien uns dafür eine gute Anlaufstelle zu sein. Nach vier Jahren hatten wir jedoch das Gefühl, dass wir diese Episode abhaken können. Wir haben gemerkt, dass für uns und unsere Musik eine etwas ruhigere Umgebung letztlich doch am besten ist.

Wie geht es einem Gesangsduo in Zeiten der Corona-Krise?

Obieglo: Natürlich nicht sehr gut. Das Musikgeschäft hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten ohnehin dramatisch verändert. Die CD-Einnahmen sind in Zeiten von Downloads und Streaming im Verhältnis zu den Einnahmen bei Konzerten gering. Wir wollten gerade mit unserer Band auf Tour gehen, als das Coronavirus uns einen Strich durch die Rechnung machte. Um unsere Fans, aber auch uns selbst ein bisschen zu trösten haben wir im März fünf Wohnzimmer-Home-Office-Konzerte gespielt.

Im Herbst soll es dann hoffentlich endlich auf Tour gehen. Sind sie als Duo oder mit Band unterwegs? Auf welche Lieder dürfen sich die Zuhörer freuen?

Obieglo: Wir werden sowohl als Duo als auch mit Band auftreten. Bei den beiden Auftritten gegen Ende der Tour, den zwei Heimspielen im „Bockshorn“, werden wir zu zweit auf der Bühne sein. Konzerte in und um Würzburg sind für uns immer etwas Besonderes. Natürlich wird die neue CD im Mittelpunkt der Setlist stehen, aber es werden auch Stücke, die unser Publikum über die Jahre zu seinen Favoriten erkoren hat, zu hören sein.

