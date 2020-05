Wirtschaft oder Leben?

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

letzte Woche hatte ich das Vergnügen, den ehemaligen Chef der Forschungsabteilung der Weltbank zur Corona-Krise befragen zu dürfen. Branko Milanovic sitzt im Lockdown in Washington und beobachtet die Vorgänge in den USA und weltweit.

Als Nicht-Ökonomin interessierte mich besonders sein Blick auf die erforderlichen Steuerungen derzeit. Er ist Ungleichheitsforscher und durch seine Arbeit bei der Weltbank vertraut mit Entwicklungs- und Aufbauprojekten im Bereich der Realwirtschaft. Die Weltbank sollte man nicht mit dem dem Internationalen Währungsfonds IWF verwechseln.

Nicht nur erstaunte mich die intellektuelle Konsistenz seiner Analysen, sondern auch die Haltung zur viel debattierten Frage: Wie weit darf und soll der Staat derzeit Maßnahmen gegen Corona verordnen, wenn diese gleichzeitig die Wirtschaft schädigen könnten? Seine Antwort war erstaunlich, was gut war als Mittel gegen meine Klischees über Ökonomen. Zweierlei sei hier zu bedenken, antwortete er: „Wofür brauchen wir überhaupt Staaten? Wofür gab der Mensch diverse Freiheiten an Staaten ab?“ Er zitierte den Staatstheoretiker Thomas Hobbes, demnach der Mensch dem Menschen ein Wolf sei. Nur, um uns voreinander (und vor anderen Staaten) schützen zu können, gäben Menschen überhaupt Freiheit ab. Eine Pandemie sei also der Fall, in dem ein Staat besonders handlungsstark werden müsse, um die Bevölkerung zu schützen, insbesondere, wenn es sich um einen so ressourcenstarken Staat wie die USA handle.

Das Verhindern der Ausbreitung habe maximale Priorität aus ökonomischer Sicht, denn, sollte der Staat die Menschen nicht ausreichend schützen und die Pandemie sich ausbreiten: Wer würde in die Fabriken gehen? Wer würde die Produktion am Laufen halten und schlussendlich: Wer sollte das Produzierte konsumieren? Die USA verzeichnen 70 000 Tote mehr als es bei gutem Krisenmanagement hätten sein müssen, so Milanovic auf Twitter. In Schweden verursacht der lockere Kurs bislang eine der höchsten Todesraten der Welt, doch die Wirtschaft breche trotzdem ein. Es gibt kein Entweder/Oder zwischen Wirtschaft und dem Schutz des Lebens. Eine gute Nachricht: Auch ein weltbekannter Ökonom stellt das Leben in den Mittelpunkt des Denkens und Handelns.

Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

