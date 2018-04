Wirtz sagt Mannheim vorerst nicht ab

Anzeige

Deutschrocker Daniel Wirtz hat seine aktuelle Tournee nach vier Konzerten abgebrochen: Eine Nachricht aus dem familiären Umfeld mache eine Fortführung der Tour derzeit unmöglich“, hieß es in einer Mitteilung des Wirtz-Teams in Frankfurt. „Wir bitten euch, von Spekulationen abzusehen, und arbeiten derzeit schon mit Hochdruck an Nachholterminen.“ Karten behielten ihre Gültigkeit, so die Mitteilung. Die Absagen reichen vorerst nur bis zum Abschluss der Club-Tour in der ausverkauften Frankfurter Batschkapp am 8. Mai. Nicht betroffen ist bisher das Wirtz-Konzert zum Auftakt des Mannheimer Zeltfestivals auf dem Maimarktgelände am Mittwoch, 30. Mai, 19 Uhr, mit Riot Of Colours als Vorgruppe. Karten: www.eventim.de (41,85 Euro plus Gebühren). jpk