Wissen schaffen und sich revidieren

Christian Drosten hat gleich zu Beginn der Woche mit dem Deutschlandfunk gesprochen und einmal nicht mit dem NDR. Ich hörte: „Es mehrt sich der Eindruck, dass wir neben Tröpfcheninfektionen auch eine deutliche Komponente von Aerosolinfektionen haben.“ Nach zehn Wochen heißt es also: „Im Alltag sollten wir uns eher auf das Lüften konzentrieren als auf das ständige Wischen und Desinfizieren.“ Aha. Wer gibt mir nun meine Hände vor Corona zurück?

Jeder weiß, Wissenschaft bedeutet Wissen schaffen, das heißt, immer Neues erforschen und das Wissen von gestern vielleicht revidieren. Gleichzeitig ist es viel verlangt, wochenlang Verhalten anzupassen, nur um zu erfahren, dass die Infektionen womöglich anders übertragen werden. Es ist niemand schuld daran, man darf auch Drosten nicht zu Kassandra machen, aber wohin mit der Wut und Orientierungslosigkeit, die all das auslöst? Und das nicht unnachvollziehbare Laisser-faire vieler, die sagen: Es scheint ja keiner zu wissen, was los ist, es scheint ein Glücksspiel zu sein, also mache ich, was ich will.

Das ist es sicher nicht, man sieht es daran, wie Europa die Krise meistert im Gegensatz etwa zu den USA. Wenn die neuesten Erkenntnisse jedoch in Richtung Infektionen durch Aerosole geht, dann machen wir derzeit einiges falsch: Kinder könnten die Sommermonaten doch in die Schulen, man müsste lernen, Unterricht teilweise auch ins Freie zu verlegen, vieles wäre auch im Freien möglich, wie das in Dänemark gemacht wurde. Was bedeuten die neuen Erkenntnisse für die Kultur? Kulturstaatsministerin Monika Grütters spricht gerne vom Lebensmittel Kultur; doch wenn wir so wenig zu essen bekämen und nur digital, wie wir derzeit Kultur bekommen, gäbe es eine Hungersnot.

Was ist mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Es soll jetzt ein gemeinsames Kulturangebot für ARD, ZDF und Deutschlandradio geben, vor allem digital. Jeden Abend seit Wochen der Corona-Brennpunkt im klassischen Fernsehen. Auch zu guten Sendezeiten müsste Platz geschaffen werden für neue Formate, und zwar möglichst schnell. Formate, die Kunst und Kultur den Platz geben, den sie derzeit nicht haben. Lassen Sie sich nicht verwirren, auch wenn es gerade, wie es scheint, wieder widersprüchlicher wird. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

