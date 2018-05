Wissen von der Freiheit

60 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik sieht Fernsehjournalist Steffen Seibert mühsam errungene Freiheiten in Gefahr. "Wir merken gar nicht, wie an diesen Freiheiten gebohrt wird und wie wir sie schon wieder aus der Hand geben", sagte der ZDF-Moderator gestern in Mannheim. Mit seinem Buch "Mein, dein, unser Deutschland" (Meyers Lexikonverlag/Mannheim) will der Moderator des "Heute-Journals"

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1678 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2009