Within Temptation im Schwetzinger Schlossgarten

Schwetzingen.Eine wehende weiße Fahne in den Händen tritt Sharon den Adel auf die Bühne, wo sie mit kämpferischer Entschlossenheit das Stück „Raise Your Banner“ in die sinkende Sonne schleudert. Mit „The Reckoning“ geben die Sängerin und ihre Symphonic-Metal-Band Within Temptation gleich darauf eine erste Kostprobe ihres jüngsten Albums „Resist“. Sharon den Adels Stimme schneidet darin wie ein Leuchtfeuer

