Witz trifft auf Abgründigkeit

In einer ähnlichen Ausgangslage finden wir in „(In)endlichkeit“ auch Tänzerin und Choreographin Lisa Bless wieder: Haupt und Extremitäten zunächst in kreatürlicher Bewegungsweise dem Boden verhaftet, um schließlich zur Sprache zu finden und sich den Übergang in eine andere Welt und Person zu ertanzen: eine kraftvoll-intensive Performance. „(In)endlichkeit“ ist das einzige Stück, das nicht hier uraufgeführt wird, sondern erstmals Ende Juni in Portugal zu sehen war.

Den Abschluss bildet „Why sit when you can play?“: Die Choreographie von Brian McNeal, ehemals Ballettmitglied des Mannheimer Nationaltheaters, für fünf Tänzer (Amelia Eisen, Rebecca Häusler, Veronika Kornova-Cardizzaro, Kirill Berezovski und Pascal Sangl) und vier Hocker ist gleichsam eine „Reise nach Jerusalem“-Spielvariation voller Witz, Verve und tänzerischer Finesse, die ihre Gäste in überaus beschwingter Stimmung entlässt.

