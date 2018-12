Witziges Hormonyoga und Brühwürfel voller Humor

Sieben Kabarettveranstaltungen und einmal Zauberei – auch 2019 belebt der Kunstverein Tauberbischofsheim mit seinem Programm im „Engelsaal“ (Blumenstr. 5, hinter dem Rathaus) die Kulturszene der Region. Da Lesungen kurzfristiger geplant werden, kann die eine oder andere Veranstaltung noch dazukommen.

Die Karten müssen erst drei Wochen vor der Veranstaltung bezahlt werden, ansonsten werden diese weitergegeben. Karten in gedruckter Form liegen drei Wochen vor der Veranstaltung vor. Einlass ist eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn, die Platzwahl ist frei. Aktuelle Informationen findet man auf der Internetseite des Kunstvereins: www.kv-tbb.de.

Am Sonntag, 27. Januar, kommt das Musikcomedyduo Suchtpotenzial um 19 Uhr mit seinem Programm „Eskalatioon!“ in den Engelsaal. Laut, lustig und natürlich laktosefrei geht es zu bei den beiden eskalationsfreudigen Vollblutmusikerinnen Julia Gámez Martín und Ariane Müller. Suchtpotenzial lädt das Publikum zur gemeinsamen Eskalation ein und beantwortet dabei wichtige, aktuelle Fragen. Die temperamentvolle Halbspanierin Julia Gámez Martin aus Berlin mit schwerer Musicalvergangenheit trifft auf die tastenmanische Teufelin Ariane Müller aus Ulm. Das Ergebnis: Schwere Gesangsneurose mit chronischer Albernheit.

Horst Evers ist mit seinem programm „Früher war ich älter“am Mittwoch, 20. Februar, um 20 Uhr zu erleben. In diesem Programm, sagt er, geht es schlicht und ergreifend ums Ganze. Jetzt mal vom Großen her gesehen. Es ist ein Rückblick auf die Zukunft. Also die, mit der man vielleicht mal gerechnet hätte. Es wird Antworten auf die ewigen Fragen der Menschheit geben: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Ist das weit? Muss ich da mit?

Schlagfertig und urkomisch

„Aus der Hüfte, fertig, los!“ sagt Sascha Korf am Montag, 18. März, um 20 Uhr. Schlagfertig und urkomisch entzündet Sascha Korf ein Feuerwerk der Sprache. Denn darum geht es Sascha Korf – ums Sprechen. Die Menschen haben verlernt, miteinander zu reden. Alle kommunizieren nur noch mit Statusmeldungen und Emojis und schaffen es aber inzwischen nicht mehr, Freunde zum Geburtstag persönlich anzurufen, den neuen Nachbarn Brot und Salz zum Einzug zu schenken oder dem Fremden zu sagen, dass sich seine Sprache schön anhört.

Die Schönen Mannheims kommen mit ihrem Best-of-Programm „Das Schönste der Schönen“ am Montag, 6., und Montag, 13. Mai, um 19 Uhr in den Engelsaal. Mit „Das Schönste der Schönen“ präsentieren die vier quirligen Ausnahmetalente ihre edelsten Tropfen und erlesensten Essenzen aus drei Erfolgsprogrammen. Und das heißt in diesem Fall: „Mit Hormonyoga ungebremst in die Entfaltung“.

Werner Koczwara gastiert mit „Am Tag, als ein Grenzstein verrückt wurde“ (Best of), am Dienstag, 17. September, um 20 Uhr im Engelsaal. Seit 30 Jahren hat Koczwara großen Spaß daran, aus der deutschen Ordnung den darin enthaltenen Unfug herauszuklopfen. Er zeigt: ein realer Paragraf ist oft viel komischer als die feinste Satire. Und ein Gerichtsurteil hat oft mehr Pointen als mancher Berufskomiker. Koczwaras Jubiläumsprogramm ist ein Brühwürfel aus 30 Jahren intelligentem, unterhaltsamem Humor.

„Furchtlos glücklich“ heißt Franziska Wanningers programm, mit dem sie am Montag, 21. Oktober, um 20 Uhrgastiert. Sie ist alles andere als eine Unbekannte. In Franziska Wanningers drittem Programm „Furchtlos glücklich“ arbeitet sich der neue Zahnarzt der Bühnenfigur nicht nur mit seinem Bohrer tief in den schmerzhaften Karieskern, sondern auch in deren Herz. Doch wer kennt das nicht – so einfach rein ins Glück, das hat noch selten einer geschafft.

Das Zauberduo „Junge, Junge“ kommt mit seinem Programm „Hut ab!” am Sonntag, 10. November, um 19 Uhr in den Engelsaal. „Hut ab !” ist der gewagte Mix aus erstaunlicher und mitreißender Zauberkunst und quirliger Comedy dieses Zauberduos. Für ihre außergewöhnliche Art der Zauberkunst erhielten sie neben vielen internationalen Auszeichnungen den Titel „Weltmeister der Allgemeinen Magie“ und – als erste Zauberkünstler überhaupt – den „Magic Masters of Originality“ in Las Vegas sowie den Sarmoti-Award von Siegfried & Roy.

