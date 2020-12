Wo süß auch Glöckchen klingen

Bei einer Stadtführung ist das gesuchte Haus sozusagen gesetzt. Der Stadtführer muss insbesondere an sonnigen Tagen jedoch seine Stimme deutlich erheben, um Gehör zu finden, denn das Stimmengewirr der Gäste vor den vielen Restaurants ringsum ist gewaltig. Hier, auf dem gepflasterten Marktplatz, lassen sie es sich an Tischen so gut gehen, als seien sie gerade im Urlaub in Italien und nicht im Herzen dieser kurpfälzischen Stadt.

Gerade noch haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führung die am oberen Ende des Platzes liegende, große katholische Kirche bewundert und waren auf dem Weg über den abschüssigen Platz von den putzigen schmalen Häusern entzückt gewesen. Nun bleiben sie vor dem gesuchten, in seiner Bauweise hervorstechenden Haus stehen.

Da sich direkt vor ihm auf einem Sandsteinbrunnen die Figur der Justitia erhebt, könnte man von einer direkten Verbindung zur Gerichtsbarkeit ausgehen, was mitnichten der Fall ist.

Das gesuchte Haus wurde 1557 als Kaufhaus im Renaissance-Stil erbaut. Im Erdgeschoss befand sich früher eine offene Säulenhalle, in der das Weinheimer Marktgeschehen stattfand, das sich heute an Samstagen auf dem Platz davor abspielt.

Das Gebäude bezaubert vor allem wegen seiner imposanten Treppengiebel und seinem schmalen, geradezu filigranen Spitzturm, aus dem ein helles Glockenspiel ertönt und ein Lächeln auf die Gesichter zaubert. Die Fassade zeigt zudem ein Sandsteinrelief mit den drei Bestandteilen des Wappens der Stadt: den Kurpfälzer Löwen, die weiß-blauen Rauten der Wittelsbacher und eine Weinleiter.

Die 2002 abgeschlossenen umfangreichen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten haben das Haus damals sozusagen aus seinem Dornröschenschlaf geholt. Seitdem wird es unter anderem auch für Trauungen genutzt, und sein großer Saal mit Renaissancemalereien bietet bei Tagungen, Empfängen und Veranstaltungen Platz für bis zu 120 Personen.

Zweimal im Jahr füllen schließlich Ehrengäste den schmalen Balkon über dem Eingang, und unter ihnen tummeln sich Hunderte von Schaulustigen. Dann wird im Frühjahr nach dem Sommertagszug der Schneemann verbrannt und im August die Kerwe feierlich eröffnet.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020