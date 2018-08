Woher Gott einen Bauchnabel haben soll

Das Publikum der Eröffnung des 14. Festivals des deutschen Films verzeiht ihr auch das. Zu gut gelaunt, zu sympathisch, zu authentisch präsentierte sich Meret Becker vor Beginn des Eröffnungsfilms „Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?“ im Festivalkinozelt. Ihr kleiner „Fauxpas“, den Rhein als See zu bezeichnen? – eine nette Anekdote während einer Eröffnung, die die Veranstalter aber sicher so schnell nicht vergessen werden.

Wegen der Temperaturen hatte sich der übertragende Beamer derart überhitzt, dass er seinen Dienst versagte. Erst nach einer Viertelstunde, die einige Besucher kurzerhand nutzten, um sich noch mit ausreichend Kaltgetränken im mit fortschreitender Filmdauer allerdings gut klimatisierten Zelt einzudecken, war ein neues Gerät besorgt. Dem Eröffnungsstreifen stand nun endlich nichts mehr im Wege.

Mutter weckt Aufmerksamkeit

Die Tragikomödie überzeugt trotz einiger Längen und entschädigte denn auch die vielen Zuschauer für die Wartezeit. Besonders die zur Vorstellung anwesenden Meret Becker und die stark aufspielende Jungschauspielerin Annalee Ranft taten es dabei dem Publikum an.

„Eine brillante Meret Becker und Mischung aus Nachdenklichkeit, Witz und Spannung“, resümiert der aus Mannheim kommende Manfred Klein vor dem Zelt. Viola Schmitt aus Rostock, sie hatte sich wegen des Festivals extra Urlaub genommen, habe sich „schlagartig“ in „dieses großartige Mädchen“ verliebt, das Meret Beckers Filmtochter Jo spielt.

Ihre Mutter machte Annalee Ranft auf das Casting aufmerksam, erzählt die Darstellerin der 13-jährigen Jo dann im anschließenden moderierten Filmgespräch, ehe sie nüchtern und kühl zu ihrem ersten Kinoauftritt ergänzt: „Das hat dann halt ganz gut geklappt.“

Im Spielfilmdebüt von Regisseurin Kerstin Polte entflieht die von Corinna Harfouch gespielte Charlotte, gebeutelt von einer schweren Diagnose, ihrem spröden Alltag. Als sie merkt, dass sich Jo ebenfalls zu ihr ins Auto geschlichen hat, ist das schon zu spät – der Beginn einer Reise zweier Frauen an das ersehnte Meer. Meret Becker als Tochter Alex und ihr Vater Paul, gespielt von Karl Kranzkowski, begeben sich auf die Suche nach den beiden Frauen, die am Meer den in Menschengestalt dargestellten Gott (sein Name ist hier Hörster) begegnen.

Ob im Film denn eigentlich die von Jo aufgeworfene Frage beantwortet werde, ob Gott einen Bauchnabel habe („Woher soll er den haben? Von seiner Mutter?“), möchte ein Zuschauer im Filmgespräch wissen. Ja, lautet Kerstin Poltes Antwort: „Aber dazu muss man ihn eventuell öfter anschauen.“

