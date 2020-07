Wohlig im Wald mit Taylor Swifts Meisterstück

Was für ein Coup. Ausgerechnet Taylor Swift, die ihre Veröffentlichungen üblicherweise so präzise plant wie einen Militärschlag, nämlich mit Hinweisen in sozialen Medien, mit Musikvideos in der Qualität von Hollywoodfilmen und mit gigantischem PR-Getöse, verkündete in der vergangenen Woche mal eben mit weniger als 24 Stunden Vorlauf, dass sie ihr achtes Album veröffentliche, „Folklore“

...