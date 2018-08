Worauf es wirklich ankommt hier auf Erden

Von unserem Redaktionsmitglied

Thomas Groß

Wie soll man sich einen Allmächtigen vorstellen? Mit Bart und weißen Haaren, wie es angeblich die meisten immer noch tun? Vielleicht sieht er ja auch recht verstrubbelt aus, steht irgendwie neben sich, weil er so viel zu regeln hat - und legt deshalb kaum Wert auf sein Äußeres. Vielleicht ist er zudem noch Leuchtwurmwärter am Meer, so wie im Film „Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?“, der am Mittwoch in Ludwigshafen zur Eröffnung des 14. Festivals des deutschen Films auf der Parkinsel zu sehen ist.

Harfouch spielt die Hauptrolle

Dass dort, in Kerstin Poltes erstem Spielfilm, Gott leibhaftig auftritt - oder jedenfalls ein merkwürdiger Mann (Bruno Cathomas), der sich dafür hält - gehört zu den originellen Einfällen der Regisseurin, ein Einfall freilich, den zuletzt auch der Belgier Jaco Van Dormael verfolgte, als er Gott samt Familie im heutigen Brüssel einquartiert hat. Und recht originell wirkt der Film ja auch sonst, in dem Corinna Harfouch die Hauptrolle der Charlotte spielt und Gott zu Beginn bei der Beichte anruft. Sie sieht ihre bewusste Lebenszeit zur Neige gehen und fragt jetzt an, ob es keine Alternative gibt. „Ich war doch gar nicht richtig da“, gibt sie zu bedenken, aber eine Antwort bekommt sie zunächst doch nicht.

Charlotte hat eine unheilbare Krankheit, so viel ist bald klar, außerdem hat sie einen anscheinend eher langweilgen Ehemann (Karl Kranzkowski), eine alleinerziehende Tochter (Meret Becker), die eine rechte Chaotin ist, sowie eine pfiffige Enkeltochter (Annalee Ranft). Und weil dieses Personal vielleicht noch nicht alleine das Vertrauen der Regisseurin gewinnen konnte, die auch das Drehbuch schrieb, wurde dort noch die Rolle einer hilfsbereiten Lastkraftwagenfahrerin vermerkt, gespielt von Sabine Timoteo.

So entspinnt sich eine skurrile, einfallsreiche Geschichte, welche die Eheprobleme der Mittsechziger ebenso erwähnt wie die Schwierigkeiten der jüngeren Generation, erst mal richtig Fuß zu fassen im Leben, was Meret Becker gewohnt agil vorzustellen weiß. Charlotte fährt davon, die Enkelin reist mit, ihr Mann und ihre Tochter kommen mit Mühe ebenfalls voran, und zwar dank der Hilfe der besagten Kraftfahrerin. Und irgendwann sind dann alle am Meer.

Ob sich dort, im Angesicht der Weite (und in der Nähe des möglichen Gottes), leichter Antworten auf große Fragen wie die des Titels finden lassen? Vielleicht. Jedenfalls vermag der Film manches von dem, worauf es wohl wirklich ankommt hier auf Erden, durchaus auch bildlich anklingen zu lassen. Ganz und gar kurzweilig ist er nicht, hat auch die eine oder andere Länge zu verzeichnen und erweckt zuweilen den Anschein, als ob Schauspieler und Regisseurin nicht mehr genau wüssten, wie es weitergehen soll, aber vielleicht muss das ja so sein angesichts der hier verhandelten Lebensthemen.

Dass sich dieser Spielfilm der Kategorie Wohlfühlkino zurechnen lässt, passt schließlich ebenfalls. Das macht ihn auch zum geeigneten Eröffnungsfilm eines Festivals, das ja nicht gleich zu seinem Auftakt mit vielen Ecken und Kanten aufwarten muss.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018