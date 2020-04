World Club Dome findet nicht statt

Die BigCityBeats World Club Dome Las Vegas Edition mit dem größten „Casino“ der Welt wird nicht wie geplant am 5., 6. und 7. Juni 2020 stattfinden. Dafür dürfen sich die WCD Fans auf eine Las Vegas Edition an vier aufeinanderfolgenden Tagen am 3., 4., 5. und 6. Juni 2021 freuen. Vier Tage ist aufgrund des ausfallenden WCDs eine absolute Premiere. Die Pforten öffnen sich somit bereits einen Tag früher, an Fronleichnam. Die WorldClubber erhalten Zugang zur Outdoor Mainstage auf dem Gelände der Commerzbank-Arena, auf dem dann bereits zahlreiche internationale Top-Acts auftreten.

Alle Ticketinhaber werden in Kürze per E-Mail angeschrieben und darüber informiert, was mit den bereits gekauften Tickets passieren wird. „Natürlich ist das Geld nicht verloren. Wir werden alle Optionen für Ticketinhaber prüfen, die uns in dieser Ausnahmesituation zur Verfügung stehen, und in Kürze bekannt geben. Fest steht, dass wir die Treue unserer Community belohnen werden. Dazu zählt auch eine Rabattaktion zur BigCityBeats WCD Edition 2021“, so Geschätfsführer Bernd Breiter. Sie findet am 8., 9. und 10. Januar zum dritten Mal in Folge in der Merkur Spiel-Arena Düsseldorf statt. Mit dem BigCityBeats Club Village entsteht Frankfurts „47. Stadtteil“ eigens zur BigCityBeats WCD Las Vegas Edition 2021 – mit Marktplatz, Bühne und vielem mehr. Im originalgetreuen Nachbau der Las Vegas Chapel können sich 2021 Liebespaare das Ja-Wort geben, vor dem weltbekannten Baum und mit „Elvis“ als Trauzeugen. Bewerbungen können nach wie vor an marry@bigcitybeats.de geschickt werden. „Wir sind sehr traurig, dass die Las Vegas Edition 2020 nicht stattfinden kann. Aber lasst uns gemeinsam in die Zukunft schauen. Denn 2021 wird größer, länger und lauter“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.04.2020