Worms: Erster Adorf-Preis geht an Ursula Strauss

Ausgezeichnet: Ursula Strauss als Brunhild. © Berno Nix

Worms.

Der zum ersten Mal verliehene Mario-Adorf-Preis für außergewöhnliche künstlerische Leistungen ist am heutigen Sonntagabend bei den Nibelungenfestspielen in Worms an die Schauspielerin Ursula Strauss verliehen worden. Adorf persönlich überreichte die Auszeichnung. Das hat das Festival soeben bekannt gegeben.

Ursula Strauss war in diesem Jahr als Burgherrin Brunhild in einer der

...

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 05.08.2018