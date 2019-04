Wormser Ensemble mit Klaus Maria Brandauer

Worms.Es geht nicht um Stars. Aber dann wieder doch. Dass sich die Nibelungenfestspiele in diesem Jahr mit einer Weltberühmtheit wie Klaus Maria Brandauer schmücken können, wird in Worms keinesfalls als Petitesse behandelt. Gleichwohl unterstreicht Intendant Nico Hofmann sein Credo: Nicht der Name und der Prominenzgrad eines Schauspielers zählen, sondern die Qualität der Inszenierung.

Was das

...