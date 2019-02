Wortspiele in warmer Sprache

Insa Wilke verrät zu Beginn des Lesen.Hören-Abends, dass man sich gut überlegt habe, wen man zusammen auf die Bühne bringen will. Jemand, der wie die gebürtige Argentinierin María Cecilia Barbetta diese besondere Zuneigung zur Deutschen Sprache mitbringe. Und wie richtig die Entscheidung war, den Verleger und Literaturenthusiasten Sebastian Guggolz auszuwählen, beweist sich nach wenigen Sätzen.

Er entwickelt angenehme wie anregende Dialoge, fragt nach Heimat, Sprache, Orten und Autorin Barbetta erzählt: Davon, dass sie von Argentinien und von Deutschland Bilder im Kopf habe. Lege man die zwei Folien übereinander, sei das der Ort der Literatur. Sie sehe Dinge in Berlin, die sie im Roman aber nach Argentinien transportiere. Und wie fabelhaft Barbetta beobachtet, erfahren die Zuhörenden in den wenigen Abschnitten, die sie aus ihrem Roman „Nachtleuchten“ liest. Da ist Schwester María, die im Klosterinternat unterrichtet. Sie ist jung, fährt Motorroller und als sie an einer Autowerkstatt vorbeirauscht, liest sie statt „Ausfahrt freihalten“ „Freiheit aushalten“.

Kritik an Politik Argentiniens

Das ist nur einer von Barbettas subtilen Hinweisen zur politischen Situation Argentiniens. Die Geschichte spielt in den frühen 1970er Jahren, noch vor dem Militärputsch. Ihre handelnden Figuren lässt die Wahl-Berlinerin dennoch nicht zu großen Helden werden. Das Personal des Romans: Automechaniker, Frisör, Zeitungsverkäufer. Kleine Leute, die über Politik reden, während nach dem Tod des Präsidenten Perón die Angst im Land greifbar wird.

„Es ist nicht nur die politische Zerrissenheit, auch die Spannung zwischen Religion und Okkultismus, die das Land durchsetzt“ erklärt Barbetta. Die Wahl-Berlinerin reagiert auf all das mit einer warmherzigen Sprache, mit wunderbaren Wortspielen und liest äußerst vergnüglich. Die deutsche Sprache stehe für Freiheit. „Und sie ist es, die meinen Text beatmet“, sagt die promovierte Autorin.

