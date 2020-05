Wuchner spielte "jeden Ton authentisch"

Beim „Jazz im Quadrat“-Konzert: Jürgen Wuchner 2004. © Rinderspacher

Trotz aller Widrigkeiten, bei dramatischem Regen und Sturm beschwor dieser Mann zusammen mit Vibrafonist und Pianist Karl Berger, Ingrid Sertso (Gesang), Gunter Ruit Kraus (Gitarre), Jürgen Wuchner (Bass) und Billy Elgart (Schlagzeug) die wunderbare Leichtigkeit des Seins. Es war 2004. Im Mai. Auf den Mannheimer Kapuzinerplanken. Und bei dieser Ausgabe von Jazz im Quadrat, die fast dem schneidenden Wind, den peitschenden Sturmböen und dem kalten Nieselregen zum Opfer gefallen wäre, hinterließ Jürgen Wuchner mit seinem Bassspiel bleibende Eindrücke. Nun ist Wuchner, ziemlich genau 16 Jahre später, am 1. Mai unerwartet gestorben. Das bestätigte das Jazzinstitut Darmstadt, wo der Jazzer unter anderem arbeitete. Er wurde 72 Jahre alt.

Große Integrationsfigur

„Wir trauern um einen bedeutenden deutschen Musiker, den Mittelpunkt der Darmstädter Jazzszene“, schreibt das Institut auf seiner facebook-Seite. Wuchner sei Gründer und künstlerischen Leiter des jährlichen Jazz Conceptions-Workshops seit 29 Jahren gewesen, ein enger Freund, Kollege und kritischer Begleiter. Wuchners Name scheine „fast wie ein Synonym für den Jazz in oder aus Darmstadt zu stehen“, teilt die Anstalt mit: „Für Jürgen standen Jazz und improvisierte Musik immer auch für Respekt und ein zwischenmenschliches Verständnis, das weit über die Musik hinausging. Seine eigene Musik, sein Unterricht und seine generelle Haltung zu Kunst und Gesellschaft lebten dieses Verständnis vor … er war authentisch mit jedem Wort, mit jeder Note, mit jedem Ton.” Gelobt wird Wuchner, 1948 in Kleinostheim bei Aschaffenburg geboren, auch als Integrationsfigur weit über die Darmstädter Jazzszene hinaus.

Wuchner studierte an der Darmstädter Akademie für Tonkunst Kontrabass. Seit den 1960er Jahren war er ein wichtiger Teil der Rhein-Main-Jazzszene. Er arbeitete mit Hans Koller, Heinz Sauer, Herbert Joos, Günter Klatt, dem Vienna Art Ensemble und zahlreichen anderen Künstlern.

In Wuchners Bassspiel sind nach Ansicht des Jazzinstituts von Charles Mingus inspirierte bluesige Untertöne zu hören, aber auch die Auseinandersetzung mit experimentellen Techniken, wie er sie etwa bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik erleben konnte. Seine Kompositionen galten jedoch als eingängig.

