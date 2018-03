Wucht der Emotion und des kehligen Gesangs

Anzeige

Sakral-epische Musik ist zu hören, als das Quintett Prime Circle um Frontmann Ross Learmonth im Mannheimer MS Connexion Stellung bezieht. Von dem martialischen Beginn in den alten Fabrikhallen soll in den kommenden gut eineinhalb Stunden nichts mehr übrig bleiben als harte Riffs und berstendes Trommelfeuer.

Getreu dem Motto ihres neuesten Silberlings „If You Don’t, You Never Will“, machen die Prog-Rocker aus Südafrika nicht nur klar, dass sie sich auf dem Ruhm, den sie in ihrer Heimat genießen, keineswegs ausruhen. Der aktuelle Langspieler ist in seinem Bereich die vielleicht wuchtigste Melange aus den Rockbands HIM und Alter Bridge, die der jüngere Musikmarkt gesehen hat. Wie ein elektrisiertes Gewebe bewegen sich die Songs zwischen Progressive Rock und Nu Metal, das fortwährend pulsiert – und die Zuhörer in einem nur halb gefüllten Club mitreißt.

Das hat zum einen mit den unverkennbaren technischen und melodischen Qualitäten der Musiker zu tun, die zeitweise schon fast an die Göteborger Schule erinnern, aber auch mit der inhaltlichen Drastik, die sich instrumental ausagiert. Wenngleich die Akkorde von Dirk Bischoff und Bassist Marco Gomes niemals verschwenderisch eingesetzt werden – die Mission ist klar, und die lautet: Kampf. Entsprechend trotzig schreit Frontmann Learmonth der Weltgesellschaft seinen Zorn entgegen.