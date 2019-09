Wuchtig, roh, schnörkellos

Weiß auf rotem Grund prangt das Helmet-Logo auf der Basstrommel, in Sans-Serif-Schrift gehalten, ohne überflüssige Striche, Schnörkel und anderes Schmuckwerk. Das passt zur Alternative-Rock- und Metal-Band aus New York, die im stattlich gefüllten Saal 1 der Heidelberger Halle 02 um Punkt 20 Uhr auf die Bühne tritt und zu den Instrumenten greift. Dann wird es laut, als Frontmann Page Hamilton und seine Mitstreiter ihr konzertiertes Mahlwerk aus Gitarren (Dan Beeman), Bass (Dave Case) und Schlagwerk (Kyle Stevenson) in Gang setzen, dessen scharfkantige Zahnräder mit Kraft ineinandergreifen.

Jubiläumstour durch 30 Städte

Los geht es mit „You Borrowed“, knapp zwei Stunden später wird das Konzert mit „In The Meantime“ enden. Dazwischen liegen exakt weitere 28 Songs, um die Zielmarke von 30 zu erreichen, die der Tour-Titel in Aussicht stellt: „30 Years. 30 Cities. 30 Song Set.“ Aufgeschlüsselt bedeutet das, dass Helmet anlässlich des 30. Band-Jubiläums durch 30 Städte in ganz Europa reisen, in denen sie jeweils dieselbe Zahl an Stücken spielen – vor allem eigene aus dem Repertoire, aber auch einige Coverversionen (etwa Black Sabbath).

Das gerät wuchtig, düster, fiebernd, roh und ziemlich packend, wenn Hamilton, heute 59 und letztes in der Band verbliebenes Urmitglied, eines seiner Gitarrensoli mit in den konzertanten Schmelzkessel gießt und mit altersloser Stimme „Bad News“, „On Your Way Down“ oder das fabelhafte Song-Monster „Enemies“ singt. Am Ende fühlt man sich ein bisschen, als wäre man zwei Stunden lang mit ihren Instrumenten verdroschen worden. Und tritt gleichwohl sehr zufrieden den Heimweg an. mav

