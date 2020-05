Würdeloses Arbeiten

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

gestern titelte Deutschlands buntes Blatt mit den vier großen Buchstaben nach einem Interview mit Robert Habeck: „Grüne wollen unser Fleisch teurer machen.“ Ich sah an mir hinab und fand mich recht unversehrt. Auch sonst kenne ich niemanden, der durch den Fleischwolf gejagt wurde, um als teures Fleisch auf den Markt geworfen zu werden.

Das Thema ist ernst, ernster könnte es kaum sein: Die Corona-Krise macht Zustände sichtbar, die manche als „sklavenähnliche Beschäftigungsverhältnisse“ beschreiben. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat das bereits 2018 angeprangert - erfolglos. Vom Mindestlohn werden den Menschen nicht selten noch Mittel für die Unterkunft abgezogen. Sklavenähnliche Verhältnisse in einem Beruf, der früher einmal ein gut angesehenes und gut bezahltes Handwerk war. Der Schlachter hatte Macht und Einfluss ihm Ort, er verkaufte schließlich Lebensmittel. Man fragt sich, ob Lebensmittel inzwischen zu Sättigungsmitteln verkommen sind - Hauptsache, der Mensch ist satt, ganz gleich, womit er sich ernährt.

Die Corona-Fälle in den Schlachthöfen zeigen viele Missstände unserer Zeit auf, das kleinste dabei: „Unser Fleisch wird teuer.“ Es müsste heißen: „Unser Fleisch macht uns und jene, die es herstellen krank.“ Der Verfall des Schlachterberufs geht zurück auf die Zeit, als viele osteuropäische Länder der EU beigetreten sind. Man holte sich die Arbeiter auf bestimmte Zeit, zu inhumanen Konditionen. Seither gibt es eine Schattenwirtschaft jenseits öffentlicher Wahrnehmung, die sich herausnimmt, Menschen zu Menschen 2. Klasse zu degradieren. Diesen Vorgang kennt man in Deutschland schon seit den Gastarbeiteranwerbeabkommen. Günter Wallraff beschrieb in seinem Bestseller „Ganz unten“ die Inhumanität der Arbeitsverhältnisse in den Achtzigern, auch damals hausten die Menschen zu zehnt in einer kleinen Kellerwohnung und wurden bei der Arbeit erniedrigt.

Wenn der Osten Europas am Westen manchmal zweifelt, liegt das auch der Arbeitsmarktpolitik der EU, die den alten EU-Länden ermöglicht hat, die Menschen in den neuen EU-Ländern als billige Arbeitsmasse zu missbrauchen. Der Skandal jetzt schafft endlich Öffentlichkeit für die Tiere, für die schlechte Qualität von Billig-Fleisch und vor allem für die Menschen. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

