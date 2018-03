Würdiger Abschied

Anzeige

Beim traditionsreichen Mannheimer Stamitz-Orchester geht eine wichtige Ära zu Ende. Mit warmen Dankesworten würdigte der (mitgeigende) Orchestervorstand Klaus Giebels die 16-jährige intensive Arbeit des scheidenden Dirigenten Klaus Eisenmann (Bild). Der in Mannheim ausgebildete Vollblutmusiker war zwei Jahrzehnte lang Generalmusikdirektor in Pforzheim, später Professor und Leiter der Opernschule an der Mannheimer Musikhochschule. Er hat das schon von Mozart als „Académie des amateurs“ apostrophierte Laienorchester durch strengere Aufnahmekriterien, Register- und Wochenendproben spürbar professionalisiert. Wichtigster Unterschied zu Profiorchestern ist die einjährige Vorbereitung auf das Jahreskonzert, das dann im Mannheimer Rosengarten, in Bruchsal und im Neckarhausener Schloss aufgeführt wird.

Längst steht nicht mehr „leichte Klassik“ auf dem Programm. Wer sich schon an Bruckner, Berlioz und Schostakowitsch gewagt hat, der kann auch zu Eisenmanns Abschied mit einem reinen Beethoven-Abend aufwarten. Mit der wuchtigen „Coriolan“-Ouvertüre gab das Orchester eine imponierende Visitenkarte ab.

Der international gefeierte Pianist Peter Rösel war Solist im Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur. Ihm gelang klassisches Ebenmaß, virtuos in den Ecksätzen, beseelt im Adagio-Mittelsatz. Für den begeisterten Applaus dankte Rösel mit den bezaubernden Ecossaisen WoO 83. Dann die Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, die „Eroica“ als Eisenmanns Schwanengesang. Mit dramatischem Impetus führte er sein Orchester durch den monumentalen Kopfsatz, den Trauermarsch mit tröstlich-bewegtem Mittelteil, das Scherzo mit den hin und her huschenden Stakkatomotiven und den sieghaften Finalsatz, dessen kunstreiche Variationen den vorzüglichen Instrumentalsolisten eine Plattform boten. Für eine glänzende Interpretation dankte das Publikum, auch ohne Aussicht auf eine Zugabe. WB (Bild: SOM)